Vidal dijo que va a "escuchar más que nunca y mostrar que podemos ser mejores"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió hoy a los objetivos que se propuso de cara a las elecciones generales del domingo 27 de octubre, donde buscará su reelección, y aseguró que va a "escuchar más que nunca, entender el voto del 11 de agosto y mostrar que podemos ser mejores". En una entrevista publicada en el diario El Día, de La Plata, la mandataria bonaerense dijo que la prioridad en los próximos cuatro años serán aquellos "quienes más pusieron en los cuatro años que pasaron", al hacer alusión a los esfuerzos económicos de la clase media. "Es a los que más queremos cuidar, y estamos hablando especialmente de la clase media. Y el segundo mensaje es que el 27 (de octubre) para la provincia es definitivo, no hay segunda vuelta, se gana o se pierde por un voto", dijo. Sostuvo que "mostrar que podemos ser mejores se tiene que traducir en hechos concretos", y anticipó que ya tiene listo un programa "para que les llegue el trabajo a unos 100.000 jóvenes". Vidal analizó que en las PASO "muchos bonaerenses expresaron su enojo, su desilusión porque esperaban más de nosotros en estos cuatro años. Pero no votaron convencidos a otras fuerzas y además no quieren volver atrás". "Están esperando de nosotros que escuchemos, que entendamos y que mostremos con hechos concretos que vamos a ser mejores y que podemos ser mejores. Y en este camino estamos tanto Mauricio como yo y a partir de eso esperamos que nos den la oportunidad de seguir juntos", continuó. La gobernadora apuntó que "siempre me gustó lo difícil", añadió que "siempre la corrí de atrás" y remarcó que su compromiso con los bonaerenses "va más allá de cualquier especulación". "Muchos bonaerenses, y sobre todo los que más pusieron, que fueron las familias trabajadoras de clase media, empezaron a dudar. No dejan de reconocer que somos un gobierno que ha luchado contra las mafias y que ha hecho obras que esperaron 40 años pero quieren saber si podemos ser también el gobierno del trabajo, que les garantice llegar a fin de mes y que no les agobie", reflexionó. Vidal analizó que "ese es nuestro desafío: escuchar que ese fue el mensaje y tomar medidas concretas desde hoy para ayudarlos y aliviarlos y generar un plan de trabajo y desarrollo para los próximos cuatro años". Por otro lado, volvió a criticar a su adversario del peronismo para la gobernación, Axel Kicillof, que había dicho que hay gente que vende drogas porque se quedó sin empleo. "Defiinitivamente, hoy quien es pobre y no tiene trabajo no entiende que la salida sea el narcotráfico", aseruró Vidal. "Es víctima del narcotráfico, es rehén. Es muy peligroso ser ambiguo en este tema: con el narcotráfico, o lo combatís y estás en la vereda de enfrente o lo justificás. Pero no hay grises", opinó. Dijo luego que la relación personal entre el presidente Mauricio Macri y ella "excede la política", y destacó que "podemos tener diferencias y nuestros roles son distintos: él es presidente y yo gobernadora, y eso puede hacer que muchas veces no estemos de acuerdo, pero desde lo personal nuestra relación es la mejor y siempre lo fue".