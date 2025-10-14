La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó la detención de ocho personas –siete adultos y un menor de edad– como presuntos responsables del homicidio de un niño de ocho años, ocurrido durante una gresca en el barrio Valle Grande de Rawson. Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 13 de octubre y madrugada del 14 de octubre de 2025.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, los detenidos fueron identificados como Bazan Alan Juan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guarardo Cristian Daniel, Carrizo Jonathan Javier y un adolescente bajo las iniciales L.B., quien quedó a disposición de la Jueza de Menores Dra. Camus.

Según testimonios recogidos durante la investigación, el hecho se originó a raíz de una gresca que comenzó aproximadamente a las 22 horas del 13 de octubre en el mencionado barrio. Horas más tarde, hacia la medianoche, desde una vivienda identificada como Manzana 23, Casa 1, se inició una serie de disparos hacia la vía pública. Uno de esos proyectiles impactó en el pecho del menor B.E.R., de cinco años, quien se encontraba en las inmediaciones.

El niño fue trasladado de inmediato en un vehículo particular al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde ingresó a las 00:36 horas. Pese a la intervención médica, el menor falleció a causa de un trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego, según constató la médica forense Dra. Novaro Lorena.

Como parte del operativo, efectivos policiales allanaron cuatro viviendas en el barrio Valle Grande, donde se incautaron elementos clave para la investigación. Entre lo secuestrado destaca un revólver calibre .22 marca Bagual, así como vainas y proyectiles de diferentes calibres, además de celulares y otros objetos.

Los ocho detenidos permanecen a disposición de la justicia, mientras la investigación continúa para establecer los alcances de la gresca y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados en este hecho que conmocionó a la comunidad de Rawson.