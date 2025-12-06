El Gobierno de San Juan informó que el Paso Internacional Agua Negra permanecerá cerrado este sábado 6 de diciembre de 2025 debido a las severas condiciones climáticas que afectan la zona cordillerana. Según los reportes oficiales, en la Ruta Nacional 150 se registran nevadas, baja visibilidad y fuertes vientos que representan un riesgo para quienes intenten transitar por el corredor internacional.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, en coordinación con organismos técnicos, Vialidad, Carabineros y demás instituciones que integran el sistema fronterizo. Las autoridades explicaron que el cierre es preventivo y se mantendrá hasta que las condiciones de seguridad permitan su reapertura.

Desde el Gobierno solicitaron evitar viajes hacia la zona y mantenerse informados por los canales oficiales, debido a que la situación será evaluada de forma permanente a lo largo de la jornada. También se dispusieron vías de contacto para consultas y actualizaciones sobre el estado del paso.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse al Ministerio de Gobierno (Secretaría de Relaciones Institucionales) a los teléfonos (+54 264) 4307246, 4307251 o 4307208, o al correo , además de las redes oficiales del organismo.