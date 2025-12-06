Mundial 2026: el grupo de la Argentina y la opinión de DTs y futbolistas de San Juan

Este viernes 5 de diciembre quedó definido uno de los momentos más esperados del calendario deportivo: el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. En el Centro Kennedy de Washington se armó el mapa completo del torneo y la Selección Argentina ya conoce su hoja de ruta para defender el prestigio que sostiene desde 2022. En este contexto, DIARIO HUARPE consultó a distintos referentes del fútbol local para interpretar el escenario. Las respuestas coincidieron en general, pero cada uno puso el foco en matices propios de su experiencia.

El equipo de Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, una combinación que, en líneas generales, fue recibida como favorable por analistas, entrenadores y jugadores. Argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia, continuará su camino el lunes 22 contra Austria y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania. Los encuentros se jugarán en sedes de la región central y oeste estadounidense, entre Kansas City, Dallas o San Francisco, según definan los organizadores en las próximas semanas.

Publicidad

La zona parece allanada para avanzar sin sobresaltos, aunque las alarmas aparecen inmediatamente cuando se mira la llave posterior: si Argentina termina primera, podría cruzarse en 16avos de final con España o Uruguay, dos potencias del Grupo H y serios candidatos a llegar lejos.

Dillon: “Accesible, pero la siguiente fase es dura”

Ricardo Dillon.

El entrenador Ricardo Dillon analizó el resultado del sorteo con precisión quirúrgica. Para él, el cuadro inicial no debería representar mayores problemas: “Todos coincidimos con que el grupo es accesible”, afirmó. Pero enseguida marcó la advertencia: “Indudablemente que en los 16avos de final, cruzarte con España o Uruguay va a ser un hueso duro de roer”.

Publicidad

Aun así, su mirada mantiene el ADN competitivo: “Para ser campeón del mundo hay que ganarle a todos, así que Argentina tiene que estar preparada para lo que le toque”.

Nicolás Córdoba: “Austria es el rival más exigente”

Nicolás Córdoba.

Desde la vereda del futbolista, Nicolás Córdoba, jugador de Desamparados, también considera accesible el grupo, pero no subestima a nadie. “Para mí el más difícil de la zona es Austria, que es un equipo que ha ido evolucionando y tiene un buen juego”, explicó.

Publicidad

Sobre Argelia fue cauto: “La he visto, puede complicar. En un Mundial todos los partidos son difíciles; ya nos pasó el mundial anterior con Arabia Saudita”.

Aun así, su veredicto final es claro: “Argentina, por cómo viene jugando, seguro es candidata”.

Bove: “Un Mundial atípico y una zona accesible”

Cristian Bove.

El DT Cristian Bove puso en contexto la estructura del torneo ampliado a más países. “Este Mundial es atípico porque al haber más equipos se abrió la puerta a selecciones que antes no podían clasificarse”, explicó.

Aun así, valoró el nivel del grupo argentino: “Argentina ha tenido una zona bastante accesible. Los africanos son duros, Austria juega buen fútbol y Jordania no tendría que ser un rival muy difícil”.

Su conclusión es contundente: “Argentina tiene que clasificar primera sí o sí, para evitar un cruce muy fuerte en segunda instancia”.

Pablo "Peca" Jofré: “El grupo no está a la altura de la Argentina”

Pablo "Peca" Jofré.

El futbolista de Colón, Pablo Jofré, fue el más directo al analizar la zona. “A Argentina le ha tocado un grupo accesible. El primer partido contra Argelia es muy accesible para lo que es Argentina”, dijo. Y remató sin rodeos: “No va a tener inconveniente en pasar de fase. El grupo no está a la altura de lo que es nuestra Selección”.

Luto Molina: “Accesible, pero con cautela”

Alfredo "Luto" Molina.

El reconocido entrenador Alfredo “Luto” Molina pidió mirar el pasado reciente para no confiarse. “Los equipos que le han tocado no son muy conocidos, pero siempre hay que tener cuidado. Ya nos pasó con Arabia Saudita”, recordó.

Si bien expresó plena confianza en el plantel actual, marcó la importancia de no relajarse: “En principio la fase se ve accesible, pero siempre hay sorpresas. Confiamos mucho en esta Selección, está entre las mejores del mundo”.

El sorteo dejó a la Selección en un escenario que la mayoría entiende como ventajoso. Argentina deberá ratificar la jerarquía que la ubica entre los favoritos, pero sabiendo que el desafío serio comenzará inmediatamente después, cuando aparezcan en el horizonte selecciones potentes.