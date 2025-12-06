Las idas y vueltas en torno al proyecto de Ley de Transporte parecen entrar en su tramo final. Este viernes, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Obras Públicas retomaron el análisis del texto y avanzaron en una revisión artículo por artículo, con la meta de dejar un dictamen ordenado para su debate en la sesión del jueves 11 de diciembre. La jornada fue clave: después de semanas de planteos, pedidos de modificaciones y reclamos de distintos actores del sector, las comisiones dieron por concluido el proceso de análisis técnico y devolvieron la propuesta al área de Tránsito y Transporte para su última revisión administrativa.

La reunión comenzó puntual a las 10 de la mañana y se extendió durante varias horas. Los legisladores retomaron los más de 30 artículos que habían quedado pendientes tras el encuentro del martes. El objetivo era cerrar cada observación para evitar nuevos atrasos y garantizar que el proyecto llegue en condiciones al recinto. La discusión fue intensa, aunque más ordenada que en instancias previas, y permitió destrabar puntos que habían generado fricciones entre los bloques.

Publicidad

Uno de los temas que volvió a encender el debate fue el planteo del bloque justicialista sobre el Reprotran, el nuevo registro que busca ordenar la actividad del transporte no regulado. El justicialismo insistió en colocar un cupo al registro para evitar lo que consideran un “crecimiento descontrolado” de habilitaciones, pero la propuesta no prosperó. El diputado bloquista Luis Rueda explicó que la postura mayoritaria se inclinó por mantener el registro abierto, bajo el argumento de que imponer un límite podría generar desigualdad y reproducir problemas del sistema actual.

Con este paso, las comisiones consideran que el proyecto está listo para ser tratado en el recinto. Fuentes legislativas señalaron que la devolución a Tránsito y Transporte permitirá un último control técnico sin modificar el espíritu de los acuerdos alcanzados. En la Legislatura esperan que el jueves la discusión sea extensa pero sin sobresaltos, ya que la mayoría de las discrepancias quedaron saldadas en esta ronda final.

Publicidad

La expectativa es alta: la norma busca actualizar un sistema que, según remarcan tanto legisladores como especialistas, quedó desfasado ante el crecimiento del transporte informal, la irrupción de aplicaciones digitales y la falta de herramientas claras para el control estatal. La sesión del 11 de noviembre será, en ese sentido, la prueba definitiva para un proyecto que llega con consenso mayoritario, aunque con objeciones parciales que podrían aparecer nuevamente durante el debate.