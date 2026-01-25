Publicidad
Provinciales > Alerta Naranja

Viento, lluvia y granizo: así estará el tiempo el domingo en San Juan

El SMN prevé ráfagas de 90 km/h y granizo para el domingo en distintos departamentos de San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Nueve departamentos bajo vigilancia meteorológica por abundante caída de agua.

San Juan enfrenta un domingo bajo alerta naranja según el Servicio Meteorológico Nacional, tras emitirse avisos por tormentas fuertes a severas.

La advertencia, que escalará de nivel amarillo por la tarde a naranja durante la noche, afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se prevén ráfagas superiores a los 90 km/h, granizo y abundante caída de agua, luego de un viernes que ya dejó 50 evacuados en Rivadavia y convirtió calles de Zonda en ríos.

