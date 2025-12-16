Con la llegada del verano y el inicio de la temporada alta, un informe publicado por Google arrojó luz sobre cuáles fueron los destinos que capturaron la mayor atención de los argentinos durante 2025. El estudio, basado en datos recolectados directamente del Buscador, se complementa con un análisis global desarrollado en colaboración con Deloitte, que proyecta la evolución del turismo hacia el año 2040.

La sorpresa la dio Villa Traful, una localidad turística ubicada en la Patagonia argentina, que se ubicó como el destino con el mayor crecimiento interanual en las búsquedas. La localidad registró un salto del 84% en las consultas realizadas entre junio y noviembre de 2025.

Este interés por un destino nacional emergente se mezcla con el apetito por viajes internacionales, ya que el ranking de mayor crecimiento fue completado por Florianópolis, Brasil, con un aumento del 50%, y Aspen, Estados Unidos, que incrementó sus búsquedas en un 30%.

Según las explicaciones ofrecidas por Google, estas tendencias confirman que la industria turística está inmersa en un profundo proceso de transformación. Dicha transformación está marcada, en gran medida, por la aparición de nuevas metodologías para planificar viajes y por el creciente peso que han adquirido las decisiones digitales.

Además de los destinos que encabezaron la lista de crecimiento, otras ciudades y regiones también mostraron un fuerte incremento en las consultas de los argentinos, incluyendo a Puerto Madryn (+23%), Curazao (+21%), Córdoba (+15%) y la Ciudad de Buenos Aires (+12%).

Alex Waltuch, quien se desempeña como director comercial para los sectores de Finanzas, Turismo y Sector Público en Google Argentina, comentó que en las búsquedas observadas "conviven el entusiasmo por descubrir nuevos destinos, el crecimiento de los eventos de descuento y la exigencia de los viajeros para sus próximas vacaciones". El directivo también señaló que comprender estos patrones resulta fundamental para que las marcas puedan anticiparse y acompañar cada etapa del proceso de planificación de los viajes.

Respecto a los destinos más consultados durante 2025, el panorama nacional fue liderado por Buenos Aires. La capital fue seguida en el ranking por Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. La lista se completó con Córdoba, Villa Carlos Paz, Salta, Mendoza, Puerto Iguazú, Rosario y Termas de Río Hondo.

En el plano internacional, Brasil se consolidó como el país más buscado por los argentinos, seguido de cerca por Estados Unidos, España, México y República Dominicana. También figuraron entre los más consultados Chile, Italia, Uruguay, Colombia y Francia.