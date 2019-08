Viñateros en alerta por los robos en parrales

El sector viñatero está en alerta ya que hace tiempo está siendo víctima de la inseguridad pero en los últimos días los casos aumentaron abruptamente. Ya no saben qué hacer para evitar esto porque a pesar de que han hecho denuncias y hasta han ido efectivos tras algunos robos, todo sigue igual.

Al respecto, Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, aseguró que “esta situación viene desde hace rato”. No obstante, en la última semana ingresaron una gran cantidad de casos en Sarmiento, Pocito y El Mogote.

Entre los elementos que sustraen se encuentran las uvas, herramientas y hasta los palos de los viñedos. “A mí hace tres años me robaron las primeras hectáreas cosechadas y no me dejaron nada, ni un palo, ni una cepa, ni un alambre”, dijo con angustia el viñatero. Aunque, esto no es lo único que roban, sino que, también se alzan con “discos de arado, discos de sanjeadores, ruedas, baterías, cargadores, tijeras de podar”, especificó. Además, estos hechos vienen acompañados de violentas situaciones, por ejemplo, “el año pasado a un trabajador le dijeron que les diera la tijera de podar, sino, lo mataban”.

Los sucesos no ocurren solo en estos lugares, también se registran frecuentemente Rawson, Caucete, Carpintería y 9 de Julio. Según Garcés, se dan más en las zonas cercanas a asentamientos. Por ejemplo, en el Pedro Echague en Santa Lucía. “Ahí el 95% de las familias es excelente, trabajadora pero hay 5 o 6 que viven de los robos que hacen, eso es lo que nos preocupa”, manifestó.

Un pedido que no prosperó

Desde la federación le realizaron un pedido al Ministerio de Educación, que instalaran una motorizada en la ex escuela República de Chile, la cual fue trasladada a la Villa Mariano Moreno, en Chimbas.

“Hicimos los trámites para que nos cediera esos terrenos, que los pasara a Gobierno para poder hacerlo”, contó. No obstante, Garcés asegura que allí hay una portera viviendo y “la escuela la ha usurpado la familia” por lo que esto imposibilita la creación de la seccional.