El calvario para una joven sanjuanina terminó. Su expareja acosadora y violenta terminó en la cárcel y no saldrá por muchos años del penal de Chimbas. Este jueves, el victimario, aquel que le hizo la vida imposible desde el 2018, llegó a un acuerdo de juicio abreviado que derivó en una pena de seis años y 10 meses de prisión efectiva por haber entrado a la casa de su víctima y provocar un incendio, según él, porque no le respondía los mensajes de WhatsApp.

El condenado se llama Martín Alejandro Iragorre de 24 años. Hoy por la mañana fue trasladado de una comisaría hasta la sala 4 de Tribunales para ser imputado por los delitos de violación de domicilio e incendio de propiedad.

Los fiscales Jorge Sánchez e Ignacio Achem, representantes de Cavig.

De acuerdo al relato de fiscalía Cavig, Iragorre desde hace unos días mortificaba a su expareja para que se vieran. Le mandaba mensajes y la llamaba por teléfono, pero la joven nunca atendía y era cortante con su respuesta, dando una clara señal de que no quería saber nada con él y menos tenía pensado volver a tener una relación.

Pero Iragorre insistía. Un día se metió al departamento de la denunciante usando un alambre. La joven, para no sufrir represalias accedió a tener una cena, pero los tormentos continuaron.

El abogado defensor Alejandro Castán.

Y los hechos llegaron al límite una vez más. La joven recibió un mensaje tenebroso del imputado: “Estoy acá en tu departamento, por qué no me respondés, te hacés la viva”. “Te quemé el departamento, me la mandé”, fueron los mensajes que le envió.

La víctima acudió al centro Cavig. No era la primera vez que temía por su vida, ni tampoco que lo denunciaba ante las autoridades. El fiscal Ignacio Achem, junto con el fiscal Jorge Sánchez, inició la investigación.

El fiscal Sánchez le muesta las fotos del departamento quemado al imputado.

Un informe de Bomberos detalló que el incendio en el departamento fue intencional. Ya que no estableció que existiera fuga de gas o una falla eléctrica. Por otro lado, el fiscal Sánchez especificó que tenían más de 23 hojas de captura de pantallas de los chats entre Iragorre y la víctima. Sumado a esto, fotos del departamento casi todo incendiado.

Pasado oscuro

Iragorre estuvo preso en el pasado por golpear a su expareja. Fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas simples y desobediencia y enviado al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva. En el año 2020, recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, cuyo monto hoy se unificó a la nueva sentencia de tres años y 10 meses de cárcel otorgada mediante el proceso de juicio abreviado. La suma de ambas dio los seis años y 10 meses totales de pena.

Iragorre se mostró molesto en la audiencia.

Durante años, a pesar de las denuncias y los escraches en redes sociales, Iragorre continuaba en libertad. Esa suerte se le acabó este jueves tras arribar a juicio abreviado, representado por su abogado Alejandro Castán. La jueza Gema Guerrero homologó el acuerdo y lo condenó. Apenas la sentencia quede firme, el joven será trasladado a una celda del complejo carcelario de Chimbas.