El presidente de Unión, Rony Peña, renunció a su cargo de manera oficial durante la mañana de este martes. Su comisión directiva seguirá el mismo camino y un triunvirato normalizador continuará trabajando en el club durante los próximos meses. La renuncia se dio en medio de una semana intensa donde se vivieron algunos acontecimientos impactantes, como la golpiza que sufrió el ahora expresidente por parte de algunos hinchas días atrás.

“Con un sabor amargo y muchísima impotencia hemos decidido renunciar al manejo de mi amada institución, Club Atlético Unión”, aseguró Peña, a través de una carta abierta en redes sociales donde comunicó que junto a su comisión directiva decidieron darle un final al mandato que los tenía al frente de la institución ubicada en el departamento Rawson.

Publicidad

“Después de haber pasado tantos años defendiendo la casaca como futbolista, profesional, dirigente e hincha me veo en la obligación para preservar mi salud mental, física y por demás familiar, debido a los hechos conocidos por todos”, agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cabe destacar que el pasado día viernes, el ahora expresidente del Azul de Rawson rompió el silencio, totalmente quebrado emocionalmente y entre lágrimas, tras haber sido golpeado por un grupo de hinchas del club.

“Estoy con fuerza, no voy a dejar amedrentarme por gente ignorante en lo que me reclaman. Esto que ha sucedido pasó todos los límites y el pedido de mi familia es reclamarme porque uno le quita mucho tiempo a ellos ocupando este lugar en el club y estas cosas lo hacen reflexionar”, había dicho días atrás tras ser golpeado este último jueves.

Publicidad

La escandalosa novela que tiene a Unión de Villa Krause y a sus autoridades como protagonistas parece no tener fin. Es que a pocas horas de hacer pública su renuncia a la presidencia del club, Peña habría desvinculado de una insólita manera al entrenador Gastón Solera, quien fue notificado a través de un audio de WhatsApp que recibió en las últimas horas.

"Gastón después de analizar un montón de cosas, después si quieres nos juntamos y hablamos, pero en definitiva no podés seguir siendo el técnico de Unión, no te preocupes por los jugadores. Se reconoce el éxito, pero creo que ya está, que ya se cumplió un ciclo", son las palabras que utilizó el ahora ex titular del club de Rawson para informarle a Solera que quedaba desvinculado del cargo de entrenador. Junto con el audio, Mundo Azul publicó que por esta situación el 80% de los jugadores no seguiría en el club.

Después de una semana colmada de graves incidentes, finalmente este último domingo, la mesa titular del club y la mesa colaboradora de la comisión directiva del equipo, que juega en el Torneo Regional Amateur, anunció su renuncia. Ricardo Torres, Juan Ramírez y Ernesto Vidal oficializaron la renuncia "por el bien de la Institución y la mesa de colaboradores", demostrando su apoyo al presidente.

En tanto desde el club, utilizaron las redes sociales para expresar el siguiente mensaje: "Ante los hechos por todos conocidos...es oficial la renuncia del presidente de la institución comisión directiva, dejando librado a la Justicia el devenir de nuestra institución, impulsada por la violencia e intereses creados por personas que paracaidistas y no saben el orden institucional. Que se haga Justicia".