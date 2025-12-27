Durante la madrugada de este sábado, un trabajador de la aplicación PedidosYa fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones del Lateral de Circunvalación y calle Tucumán, en Concepción, Capital.

El hecho se registró alrededor de las 01:59 horas, momento en el que el joven de 28 años acudió a la policía para relatar lo sucedido. Según su testimonio, se encontraba circulando en su motocicleta cuando detuvo la marcha con el objetivo de confirmar los datos de un pedido.

Publicidad

En ese instante, se le colocó a la par un hombre en una motocicleta de color negro. El delincuente extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y se la apoyó directamente en el pecho, a la altura del corazón, de manera amenazante.

Bajo la intimidación de las frases “Dame el celular y la guita” o “Entregame el celular y la guita”, el asaltante logró sustraerle un teléfono celular y la suma de 35 mil pesos en efectivo. Tras concretar el robo, el malviviente se dio a la fuga rápidamente.