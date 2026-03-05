Detuvieron a cazadores con perros galgos en Iglesia

En el marco de las tareas habituales de fiscalización y control, agentes de Fauna Zona Norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron un procedimiento en el distrito Angualasto, departamento Iglesia, donde detectaron una infracción a la normativa vigente en materia de conservación de fauna silvestre.

Destruyeron dos suris cordilleranos. FOTO: Gentileza

Un control de rutina que terminó en infracción

Durante una ronda de rutina por la zona, el personal de fauna observó una camioneta Toyota de color blanco en la que se trasladaban tres personas mayores de edad que se encontraban en actitud sospechosa. Ante esta situación, los agentes procedieron a interceptar el vehículo y a realizar la correspondiente entrevista e inspección ocular del rodado.

En el interior de la movilidad, los inspectores constataron la presencia de seis perros de raza galgo, una raza canina que es utilizada habitualmente para la caza de animales silvestres. Posteriormente, durante la revisión, se hallaron dos ejemplares de Suri cordillerano, una especie protegida que habita ambientes altoandinos y de estepa en el oeste argentino.

La especie protegida y su hábitat

El Suri cordillerano es una especie característica de la región andina, que se encuentra en categorías de protección debido a la presión que sufren sus poblaciones por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Su presencia en la zona de Iglesia es habitual en sectores de altura y estepa, donde suele desplazarse en pequeños grupos.

La caza de esta especie se encuentra estrictamente prohibida por la normativa provincial y nacional, y su captura o tenencia constituye una infracción grave a las leyes de conservación de fauna silvestre.

Intervención judicial y destrucción de los ejemplares

Frente a la situación detectada, los agentes procedieron al labrado del acta de infracción correspondiente, quedando todo a disposición del Juzgado de Paz de Iglesia. La jueza interviniente, tras evaluar el caso, ordenó la destrucción inmediata de los ejemplares cazados, conforme a lo establecido por la normativa vigente en materia de fauna silvestre.

Esta medida se adopta en estos casos para evitar que los ejemplares puedan ser comercializados o utilizados de alguna manera, y forma parte de los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre decomisada en infracciones.

El llamado a la comunidad desde Ambiente

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se recordó a la comunidad que la colaboración ciudadana es clave para combatir el tráfico de fauna y proteger las especies autóctonas. Las autoridades destacaron la importancia de realizar denuncias ante cualquier situación sospechosa que pueda implicar la caza o tenencia ilegal de animales silvestres.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima llamando al 4305057 o enviando un mensaje vía WhatsApp al 2644305057, contribuyendo así a la protección del patrimonio natural de todos los sanjuaninos. La línea está habilitada para recibir información sobre cualquier hecho que atente contra la fauna provincial, permitiendo a los agentes ambientales actuar de manera rápida y eficaz.