Violó dos ordenes de restricción y le dieron seis meses de prisión condicional

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los implicados para proteger a la víctima. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

Un hombre identificado como A.B.S. (el nombre del agresor permanecerá oculto para resguardar la identidad de la víctima) fue condenado este miércoles a seis meses de prisión condicional luego de violar dos veces una orden judicial que le prohibía el acercamiento a su expareja y sus hijos menores, amenazarla y golpearla.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 de mayo cerca de las 22:30 horas, cuando la mujer que realizó la denuncia se encontraba en su hogar en el departamento 9 de julio junto con sus hijos. Sin embargo, la paz del hogar se vio perturbada cuando la víctima del hecho de violencia escuchó como la puerta del fondo se golpeó como si se hubiera cerrado. Asustada, va a investigar que había sucedido con dicha puerta cuando se encuentra con A.B.S.

El hombre ya tenía dos órdenes de restricción y prohibición de acercamiento por violencia de género, siendo la última fechada por el Juzgado de Paz el pasado 2 de marzo.

Presa del pánico, la mujer amenazó con llamar a la Policía si A.B.S no se iba del hogar pero poco le importó la advertencia y al ver la mujer como el hombre ingresaba al hogar intentó llamar al 911. Pero antes siquiera de realizar la denuncia A.B.S. la amenazó y le dijo “No llames a nadie porque te voy a romper el teléfono, te voy a matar. Dame el teléfono porque no me calienta ir preso”.

Temiendo la veracidad de las amenazas, la víctima colgó. Fueron los hijos en común de la pareja, quienes en llanto le pidieron por favor al hombre que se vaya porque podía ir preso pero este no hizo caso diciéndoles “No me voy a ir, está enferma me va escuchar. No me importa ir preso”.

En una distracción de A.B.S. la mujer intentó pedir auxilio por una ventana a los vecinos y luego intentó huir por una de las puertas de la casa pero el hombre la tomo del brazo y la estrelló contra la pared. Luego, la tomo de los cabellos para levantarla del suelo, pero este se distrajo con el llanto de los menores y la víctima logró escapar para pedir auxilio. Cuando la mujer y los niños volvieron al hogar acompañados de vecinos, el agresor no estaba.

Tras radicar nuevamente la denuncia, la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Violencia Intrafamiliar y de Género) entrevistó a la víctima y al comprobar las lesiones decidió imputar y condenar al hombre con prisión condicional, además una restricción de 300 metros y prohibición de contacto por dos años por los cargos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas simples y desobediencia a una orden judicial . También, deberá cumplir reglas de conducta si no quiere volver al banquillo de acusados.