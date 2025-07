Viral en redes: el video de un violento arresto en Florida que genera polémica

Un nuevo incidente de presunta brutalidad policial ha encendido el debate en Estados Unidos tras la difusión de un viral vídeo que muestra a varios agentes del condado de Jacksonville, Florida, golpeando y reduciendo a la fuerza a un conductor afroamericano. La escena, captada por la propia víctima, William McNeil Jr., de 22 años, ocurrió durante una parada de tráfico y ha sido duramente criticada por organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.

En las imágenes difundidas por redes sociales, McNeil solicita a los agentes hablar con un supervisor y cuestiona los motivos de su detención: "¿Por qué me detiene? No me toque". En respuesta, uno de los oficiales rompe la ventanilla del automóvil y lo golpea, antes de que otros agentes lo saquen del vehículo violentamente y lo tiren al suelo. «Tengo las manos en la espalda», se le oye decir mientras es inmovilizado en la acera.

El viral video que genera polémica en redes

El sheriff del condado, T.K. Waters, pidió cautela antes de emitir juicios, asegurando que los oficiales le habían solicitado en repetidas ocasiones a McNeil que saliera del auto. Aunque la Fiscalía Estatal concluyó que no se cometió ninguna infracción penal, el agente D. Bowers, quien rompió el cristal y golpeó al joven, fue apartado de sus funciones mientras se realizan investigaciones internas.

Los abogados del conductor y el movimiento Black Lives Matter han condenado el uso de la fuerza, calificando lo ocurrido como un acto de brutalidad injustificable. "Esto no debería haber sucedido", manifestó el colectivo en la red X. "Pero la policía nunca ha tratado a las personas negras como seres humanos", añadieron, exigiendo transparencia y justicia en el proceso.

William McNeil Jr. fue arrestado y enfrenta varios cargos, entre ellos resistencia a la autoridad, posesión de marihuana y conducción con licencia suspendida. Según documentos judiciales citados por ABC News, el joven ya cumplió dos días de prisión. Aun así, sus abogados insisten en que las justificaciones policiales no explican ni excusan el nivel de violencia usado en el procedimiento.