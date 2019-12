Virtus Bologna, con poco de argentino Delía, ganó y sigue arriba en la Eurocopa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Virtus Bologna, con escaso rodaje del argentino Marcos Delía, le ganó hoy como visitante a Mónaco, de Francia, por 81 a 72, para seguir como líder de la zona A, al cumplirse la décima fecha de la fase regular de la Eurocopa de básquetbol, segundo certamen en importancia en el continente.



El pivote bonaerense Delía (ex Boca Juniors y Obras Basket) no acumuló puntos (0-1 en dobles) y apenas bajó un rebote en los casi 8 minutos que intervino en el elenco italiano, conducido por el DT serbio Aleksandr Djordjevic.



La gran figura del triunfo del Virtus Bologna resultó el base serbio Milos Teodosic, quien terminó con 25 puntos (3-5 en dobles, 5-9 en triples, 4-4 en libres), 3 rebotes y 2 asistencias en 28m.



Por su lado, en el grupo D, Trentino, otro representante italiano, derrotó a Unicaja Málaga, de España, por 88-76. En el elenco ganador se desempeñó el base porteño Andrés 'Toto' Forray (ex Banco Provincia), quien concluyó con 8 tantos (2-4 en dobles, 1-3 en triples, 1-2 en libres), 5 rebotes y 2 robos en 19m.



Otros resultados: Promitheas (Grecia) 66-Morabanc Andorra (España) 80; Bursa (Turquía) 92-Krasnodar (Rusia) 90; Brescia (Italia) 85-Nanterre (Francia) 78.