Vista Oil & Gas aporta US% 1,5 millones para desarrollo sustentable en la provincia de Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La petrolera Vista Oil & Gas precisó hoy que la concesión de explotación no convencional por 35 años en el área Aguila Mora, en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, otorgada días atrás por el Gobierno de Neuquén, incluye el pago a la provincia de US$ 1,5 millón “con el objetivo de promover el desarrollo sustentable”.



La concesión incluye un período inicial de dos años del plan piloto, durante el cual la petrolera deberá poner en producción tres pozos ya perforados y completados por el operador anterior, detalló en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.



Se perforarán además dos pozos horizontales nuevos y se construirán instalaciones de superficie asociadas, todo lo cual totalizará una inversión aproximada de US$ 32 millones.



Vista tiene un 90% de participación en la unión transitoria conformada con la estatal provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), y es la operadora del área que abarca unas 9.300 hectáreas.



Según la nota a la Bolsa, la compañía cederá un Bono de Infraestructura por US$ 800.000 y otro de Responsabilidad Social Empresaria por US$ 700.000.



“Vista, junto con GyP, acordarán con la provincia de Neuquén las obras de carácter social, de infraestructura y/o medioambientales en el área de influencia de Vaca Muerta”, que serán financiadas parcialmente con los recursos de esos bonos, se indicó.