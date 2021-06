Vizzotti: "Problemas de salud mental vamos a tener todos por esta situación crítica"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, apoyó la implementación de las clases virtuales en las ciudades donde la situación epidemiológica es crítica a raíz del coronavirus; y advirtió que como consecuencia del contexto actual "problemas de salud mental vamos a tener todos", no solo los alumnos que no pueden ir a las aulas.

La titular de la cartera sanitaria sostuvo el último lunes que el Gobierno "prioriza la educación, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad", sin embargo insistió en que hay una pandemia que provoca que de esa forma "haya una movilidad de personas que, como se vio en muchos países, y en la Argentina también, luego aumente en forma muy importante el número de casos".

"Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no tiene precedentes en este siglo", apuntó la funcionaria en diálogo con la señal TN.

"Por supuesto que es un problema grande para los niños y adolescentes, que no tienen la posibilidad de hacer todas esas cosas de la juventud, como salir, relacionarse", aseguró.

Empero, a su vez planteó que esta situación "es muy difícil también para los adultos mayores, para las personas que se acaban de casar, para los que tienen que ir a trabajar, para los que solían viajar, para todos", ya que "no hay nadie que sea feliz en este contexto o que no esté preocupado".

"A mí me parece que la sociedad está muy cansada. Realmente es un esfuerzo muy grande porque tenemos que dejar de hacer cosas que nos salen intuitivamente, que es ver a los seres queridos, tomar mate y darnos un beso. Pero el mundo ya lleva un año así", señaló.

VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS

En lo que se refiere a la campaña de vacunación que lleva adelante el Estado nacional, remarcó: "Yo comparto la preocupación de las personas, pero no creo que la vacunación vaya lenta porque ya hemos recibido 17,5 millones de dosis, ya están vacunadas más de 9 millones de personas con una dosis, por lo que el 20% de la población ya inició el esquema".

Sobre el retraso en la entrega de los inoculantes, la ministra aseguró que "todos los laboratorios, el 100% de ellos, de todo el mundo, incluyendo los que no firmaron con la Argentina, no cumplieron porque no pudieron desarrollar la producción a la escala que se había planificado en el cronograma teórico de los contratos que firmaron".

No obstante, resaltó que le "fue muy bien" en el viaje que realizó a México junto a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, para liberar partidas de AstraZeneca. A su vez, anunció que "la Federación Rusa ya confirmó dos nuevos vuelos para esta semana", en los que arribarán, en el primero de ellos, "dosis del componente uno" y, en el segundo, "del componente dos".

En otro tramo de la entrevista, consultada por el vacunatorio VIP, Vizzotti se volvió a desligar del tema que concluyó con el despido del ex titular de la cartera sanitaria, Ginés González García, y en ese sentido enfatizó: "La verdad es que eso ya lo hablamos, el Presidente, el jefe de Gabinete y, esta semana, también el exministro. Esa fue una situación muy puntual que fue la excepción".

"Yo no lo sabía, no lo permití. Varias personas, por preocupación, llamaron para ver si se podían vacunar y la verdad es que yo no lo permití", recalcó.

Por último, la funcionaria indicó que en el país aún no está permitido que las empresas privadas vendan vacunas contra el Covid-19, ya que "los laboratorios están priorizando a los Estados nacionales, dado que aún no se vacunó a gran parte de la población".

Fuente: El Cronista.