Vizzotti será la nueva ministra de Salud

No hubo tanto misterio: desde anteriores rumoreadas renuncias de Ginés González García se especulaba que, llegado el caso, que ocurrió hoy, sería su número dos, Carla Vizzotti, la que ocuparía su sillón. La por ahora Secretaria de Acceso a la Salud, figura clave en la administración de la pandemia del albertismo, está reunida con Alberto Fernández y Santiago Cafiero para tomar posesión del cargo que deja vacante el ministro de Salud. La confirmación oficial llegaría en breve.

No fueron sus desafortunadas declaraciones (y reiteradas) las que terminaron eyectando a González García sino el escándalo del vacunatorio VIP, desatado a partir de la confesión del periodista Horacio Verbitsky, quien reveló que había recibido la primera dosis luego de contactar al ahora ex ministro. El Presidente le pidió la renuncia esta tarde.

A diferencia de otras salidas del elenco albertista, en la que se desató una pulseada entre los socios del Frente de Todos, con victoria tras victoria de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez la sucesión ocurrió de forma natural. Si bien hubo especulaciones que ubicaron como candidato al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, entre otros, en la Casa Rosada las desestimaban.

Hija de Carlos Vizzotti, un amigo médico del ahora ex ministro, los celos entre ambos habían generado una indisimulable interna en el ministerio de Salud desde la crisis del Covid-19. Ella fue la cara oficial de la negociación con Rusia por la adquisición de la Sputnik V, pasando por encima de Ginés. Por edad, cerca del ex ministro minimizan su rol y explicaban que él no podía realizar esos viajes. Lo cierto es que el malestar fue creciendo al ritmo de la pandemia.

Desde el propio Gobierno alimentaron hoy la polémica que comenzó con la confesión del periodista. Fuentes oficiales cuentan que González García reservó unas 3000 dosis que no fueron repartidas a las provincias. Esas vacunas serían las que habrían terminado en los brazos no sólo de Verbitsky sino en parte del círculo íntimo del saliente ministro. Ese será uno de los primeros desafíos de Vizztotti: volver a dar transparencia a la campaña de vacunación. El otro: la relación con los gremios por las cajas de las obras sociales, uno de las históricas pulseadas que conllevan el cargo.

Uno que admitió haberse inoculado a partir de personal del Hospital Posadas en el ministerio fue el diputado Eduardo Valdés. "No sabía que estaba haciendo algo ilegal", justificó. Junto a Jorge Taiana, ambos fueron bajados de la comitiva que acompañará a Fernández en su viaje a México de la semana que viene.

Distinto es, al menos eso dicen en Gobierno, el caso de Felipe Solá. El Canciller también recibió la vacuna en el Posadas pero argumentan que fue por recomendación del equipo médico de su ministerio, "debido a los compromisos y prácticas habituales derivadas de su función específicas". No es un secreto que el ex gobernador era otro, junto a Ginés, de los que estuvo en la cuerda floja durante meses.

POR SEBASTIÁN IÑURRIETA