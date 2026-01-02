Volcó un Fiat Duna que chocó con un colectivo de la Red Tulum en Pocito

Un accidente de tránsito se produjo este viernes cerca de las 11 de la mañana en la zona norte del departamento de Pocito, cuando un colectivo de la Red Tulum perteneciente a la empresa Mayo colisionó con un Fiat Duna particular en la intersección de calle General Acha y calle 6.

El siniestro vial ocurrió en un sector transitado de Pocito Norte, generando preocupación entre los vecinos del lugar y provocando demoras en la circulación vehicular mientras se realizaban las tareas de asistencia y control de tránsito.

Publicidad

Según los primeros reportes, el impacto involucró a una unidad de transporte público de pasajeros de la línea Red Tulum, operada por la empresa Mayo, línea 206 y Dunar. Las circunstancias exactas que desencadenaron el choque aún están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias de rigor, tomar declaraciones testimoniales y elaborar el informe del accidente. Efectivos de tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación vehicular y permitir que el tráfico pudiera normalizarse lo antes posible.