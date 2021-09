Volver a la Argentina sin cuarentena ni aislamiento: todos los nuevos requisitos para entrar al país desde hoy

Los argentinos ya no deberán realizar cuarentena al regresar al país luego de un viaje al exterior : la medida ya había sido anunciada esta semana por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a una serie de flexibilizaciones sanitarias de todo tipo. No obstante, este viernes el Gobierno oficializó la medida con todos los detalles del protocolo .

Vuelos a Argentina: cómo es el nuevo protocolo para los que llegan y no tienen que hacer aislamiento obligatorio, paso a paso

La disposición, inscripta en la Decisión Administrativa 932/2021 publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Vizzotti y el flamante nuevo jefe de Gabinete Juan Manzur, exceptúa de la cuarentena de 14 días " a los argentinos y las argentinas y a las personas residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior".

Así, "ante la mejora de la situación epidemiológica y sanitaria y la cobertura vacunal alcanzada hasta el momento", a partir de este mismo viernes se podrá circular libremente luego de volver de otro país gracias a la derogación de la medida dispuesta hace unos meses para evitar el ingreso de la variante Delta a la Argentina a través de la intensificación de las medidas de cuidado para viajeros internacionales.

Sin embargo, esta nueva flexibilización aplicará únicamente a quienes hayan completado su esquema de vacunación hace, al menos, 14 días y puedan certificarlo.

Además, la decisión administrativa prohíbe la concurrencia a eventos masivos y el uso del transporte público de pasajeros y exige igualmente un test de PCR negativo realizado al menos 72 horas luego del embarque y otro a realizarse 7 días después de la llegada al país.

Entre las novedades anunciadas por la ministra Vizzotti durante esta semana se encuentran también la eliminación del aforo en la mayoría de los lugares públicos cerrados de menor riesgo epidemiológico y la apertura de actividades como las discotecas -con esquema completo de vacunación- y la vuelta de los hinchas a las canchas de fútbol con un aforo del 50% y una serie de protocolos.

Además, a partir del 1° de octubre el barbijo dejará de ser obligatorio al aire libre cuando se circule de forma individual -aunque este sigue siendo obligatorio en lugares cerrados- y se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas cumpliendo siempre con las medidas de prevención (tapabocas, distancia y ventilación), entre otras disposiciones.

Una por una todas las medidas sanitarias: cuándo el barbijo es obligatorio, qué nuevos permisos hay y qué sigue prohibido

TODOS LOS DETALLES DE LAS FLEXIBILIZACIONES

Punto por punto, todos los requisitos para volver a la Argentina sin realizar cuarentena a partir de este viernes 24 de septiembre :

Solo aplica a argentinos o a residentes en el territorio nacional;

en el territorio nacional; Se debe certificar que se posee el esquema completo de vacunación contra el covid-19 hace al menos 14 días , información que se consignará en la Declaración Jurada que debe realizarse al ingresar al país;

contra el covid-19 hace al menos , información que se consignará en la Declaración Jurada que debe realizarse al ingresar al país; Se exigirá un test de PCR negativo realizado al menos 72 horas antes del embarque;

del embarque; Se realizará otro test de antígenos en el punto de ingreso al país;

al país; Finalmente, se debe realizar un test de PCR final entre el quinto y el séptimo día luego del arribo al país.

Las actividades sociales, laborales, comerciales y/o deportivas a realizarse en los próximos 10 días luego del primer PCR deben llevarse a cabo "extremando la observancia de las medidas de prevención y cuidado".

Además, durante ese lapso se prohíbe al individuo la concurrencia a eventos masivos y el uso del transporte público de pasajeros salvo en las situaciones autorizadas expresamente.

Fin del cepo aéreo y apertura de fronteras: cuándo vuelven los varados y el turismo internacional a la Argentina

Por otro lado, "el costo de los tests quedará a cargo de la persona que ingrese al país" y se deberá contar con el comprobante de vacunación registrado en la aplicación Mi Argentina, en caso de que esta hubiese sido realizada en territorio nacional, o "el comprobante validado por el país que efectuó la vacunación" en caso de haberse inoculado en el extranjero.

Respecto a quienes no hayan completado su esquema de vacunación hace al menos 14 días, la medida indica que deberán realizar el aislamiento de dos semanas que regía previamente , "además de cumplir con el test PCR hasta 72 horas previas al embarque, el test de antígeno a su llegada al país y el test PCR al séptimo día contado desde su arribo, para así poder dar por finalizado su aislamiento en caso de resultar las pruebas diagnósticas negativas".

Finalmente, los extranjeros no residentes todavía no están autorizados para su ingreso al país a menos que tengan un permiso expreso de parte de la Dirección Nacional de Migraciones "para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial o deportiva profesional para la que fueron convocadas". En tal caso, no deberán cumplir con la cuarentena prevista si se puede certificar la vacunación completa y los test de PCR requeridos.