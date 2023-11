¿Volverá? Jake Paul fue contundente sobre el retiro de Logan del boxeo

Jake Paul no comparte la creencia de su hermano Logan de que haya concluido su carrera en el mundo del boxeo. A principios de esta semana, el mayor de los youtubers sorprendió al anunciar su probable retiro del deporte, expresando su intención de enfocarse en la lucha libre profesional en el futuro. A pesar de las declaraciones de este, "The Problem Children" mantiene un escepticismo notable y sugiere que esta no será la última vez que los seguidores lo vean en acción sobre el cuadrilátero.

El anuncio de la supuesta retirada de Logan llega aproximadamente un mes después de su peculiar enfrentamiento en la tarjeta PRIME Card de Misfits, donde derrotó a Dillon Danis por descalificación en la ronda final, luego que el brasileño intentara someterlo. Si esta pelea resulta ser la última en la carrera de Paul en el boxeo, se observa que su historial es menos extenso en comparación con su hermano Jake. El mismo compitió sólo en cuatro ocasiones, incluyendo sus encuentros con su actual socio comercial KSI, con quien empató una vez y perdió otra, y una exhibición sin puntuación contra Floyd Mayweather en 2021.

A pesar de estos enfrentamientos notables, uno de los motivos clave que podría haber influido en la decisión de Logan Paul de alejarse del boxeo parece ser de índole financiera. Al anunciar su retiro, declaró a Fox Business que se alejaba del deporte debido a la falta de rentabilidad en é, afirmando que "no hay dinero en el boxeo" y señalando que muchas empresas del sector están enfrentando dificultades financieras.

El mensaje de Jake Paul

En diálogo con The MMA Hour , Jake no se guardó nada y analizó el posible futuro de su hermano. "No lo creo. No sé cuándo peleará, pero tiene mucha pelea en él. Está entrando en su mejor momento atlético. Creo que va a pelear de nuevo, seguro. Creo que esas cosas suceden en las familias, y suceden especialmente entre hermanos que están en la misma industria, con dos años de diferencia", partió diciendo.

"Eso es normal, pero no era necesario tratarlo públicamente. Pero bueno, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, somos humanos. Hemos cometido tantos errores y navegar por este mundo no es fácil. Simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos y, al final del día, simplemente lo descubrimos sobre la marcha", sentenció luego Jake Paul. Ahora, habrá que esperar para saber qué ocurrirá.