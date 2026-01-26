La tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2026 tendrá este lunes su largada desde Calle 5 y Vidart, en Pocito, a las 15:30 horas, y se extenderá hasta la misma línea de llegada. La jornada propone un circuito urbano técnico que combina rectas rápidas, giros cerrados y sectores que exigirán concentración y estrategia del pelotón.

El trazado recorrerá Calle 5 hacia el este hasta calle Mendoza, continuará al sur por Avenida Joaquín Uñac hasta Calle 14, luego se dirigirá al oeste hasta Calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, nuevamente al oeste por Calle Chacabuco y al norte hasta retomar Calle 5, para finalizar al este en la línea de meta en Vidart. Este circuito será recorrido en cuatro oportunidades, completando un total aproximado de 140,9 kilómetros.

La etapa urbana representa un desafío para los ciclistas, ya que combina velocidad con técnica, obligando al pelotón a mantener la concentración en cada giro y sector del circuito. Además, la repetición del trazado en cuatro vueltas permitirá observar estrategias de equipo, ataques individuales y posibles cambios en la clasificación general.

Los organizadores recordaron que la etapa contará con controles de seguridad y señalización, y pidieron a los espectadores respetar las zonas de público y los accesos habilitados, para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Con este circuito, la Vuelta a San Juan 2026 mantiene su combinación de recorrido urbano y exigencia deportiva, ofreciendo una jornada que promete emociones y definición dentro de la carrera.