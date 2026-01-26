La temporada estival 2026 en la Región de Coquimbo comenzó con cifras mixtas y un llamado general a la cautela. Autoridades y gremios coinciden en que enero estuvo por debajo de las expectativas, principalmente por la disminución en la llegada de turistas sanjuaninos y de otros argentinos, aunque mantienen expectativas positivas de cara a febrero.

Hasta ahora, los primeros sondeos de reservas a alojamientos registrados en Sernatur muestran una baja de casi un 20% respecto a 2025, según detalló la directora regional, Angélica Funes. La funcionaria precisó: “Sí, debemos ser cautos, dado que el sondeo nos muestra sólo el comportamiento de reservas de alojamiento. Estos números pueden variar a medida que avanzan los días, especialmente considerando el alto porcentaje de turistas que decide su viaje a última hora”.

Por su parte, desde el sector privado, la gerenta de Barrio del Mar, María Antonieta Zúñiga, confirmó que enero inició con una baja de 31% en la llegada de visitantes trasandinos, aunque destacó un aumento en turistas nacionales durante la segunda quincena. “Las visitas han aumentado en turistas nacionales y mayormente en esta segunda quincena, con un 70% de reservas en la conurbación actualmente, situándonos en el principal destino de la región”, indicó.

Las proyecciones de febrero mantienen el optimismo. Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, señaló que ya hay reservas efectivas por sobre el 30% y que se espera alcanzar ocupación entre 85% y 90% en fechas peak.

En cuanto al mercado internacional, Marcos Carrasco, presidente de Hotelga, confirmó la baja en turistas argentinos: “Según los datos obtenidos, esta temporada está un 30% más bajo en la llegada de turistas argentinos comparado a la temporada 2025”. Pese a esto, aseguró que el sector confía en que la demanda interna pueda compensar la diferencia, especialmente con eventos como la Expo Región de Coquimbo y festivales veraniegos que atraen visitantes.

Carrasco también destacó la preferencia por la región entre turistas de la Región Metropolitana, calificándola como un destino “entretenido y seguro, con toda la gama de paisajes”, y sostuvo que esperan alcanzar ocupaciones cercanas al 80% en la conurbación y superiores en destinos como el Valle del Elqui y los valles del Choapa y Limarí.

Pese a un inicio más lento, el sector turístico regional mantiene una mirada expectante y moderadamente optimista, confiando en que febrero y la demanda del turismo interno consoliden la temporada estival 2026.