El empresario sanjuanino Mauricio Andrés Morales Martín, de 34 años, acusado de estafas a egresados y particulares en Mendoza. El propietario de la empresa OK Eventos emitió un comunicado en el que ratificó su voluntad de resarcir a los clientes afectados por los incumplimientos ocurridos el fin de semana del 29 de noviembre de 2025.

En su mensaje, Morales pidió disculpas públicas a los clientes afectados, proveedores y trabajadores: “Deseo expresar mis más sinceras y profundas disculpas a los clientes afectados en los cuatro eventos programados para dicha fecha”, aseguró. Además, destacó que asume “la total responsabilidad por los fallos ocurridos”, y que no busca deslindar culpas, aunque reconoció que la situación se trató de una falla administrativa puntual.

Publicidad

El empresario resaltó la trayectoria de la empresa y su historial sin incidentes: “Nuestra trayectoria de 11 años y más de 600 eventos realizados con éxito avalan nuestro profesionalismo. Solo en el año 2025, concretamos satisfactoriamente más de 40 servicios sin registrar fallas ni denuncias previas”. Morales precisó que la falla se limitó a cuatro eventos y negó que hubiera existido intención de estafa: “Si el objetivo hubiera sido el fraude, no habríamos incurrido en los gastos logísticos que se evidenciaron en cada lugar”.

Sobre las soluciones ofrecidas a los clientes, Morales afirmó: “Desde el primer momento ofrecimos soluciones individuales de devolución, reprogramación o indemnización, las cuales fueron recibidas positivamente por los afectados”. También aclaró que nunca estuvo prófugo: “Mi detención se produjo en mi domicilio de toda la vida, el mismo lugar donde siempre he estado localizable para mis clientes y la justicia”.

Publicidad

En cuanto a la situación judicial, Morales señaló que la fianza presentada supera el monto adeudado para garantizar las devoluciones, pero que “la justicia ha denegado momentáneamente nuestras propuestas de arreglo debido a los tiempos administrativos de la fiscalía”, lo que retrasa las devoluciones inmediatas. También indicó que la retención de teléfonos y herramientas de trabajo limita la operatividad de la empresa.

Finalmente, Morales pidió comprensión y espacio para resolver la situación: “Nuestra prioridad absoluta es cumplir con nuestros clientes y seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad”, y afirmó que cualquier empresa puede enfrentar crisis o errores puntuales, por lo que su objetivo es trabajar y devolver la confianza a quienes contrataron OK Eventos.