Un accidente pudo terminar en tragedia. Siete argentinos, incluidos dos niños de 2 y 14 años, fueron rescatados en el mar de Punta del Este luego de que la lancha en la que viajaban volcara en la zona de Boca Grande.

El auxilio se produjo de manera inmediata gracias a dos personas que circulaban en una moto de agua, quienes advirtieron el incidente y se acercaron para poner a salvo a los tripulantes. Posteriormente, un yate que pasaba por la zona también se sumó al rescate, y todos fueron trasladados a una embarcación mayor mientras se solicitaba la asistencia de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.

Al llegar los oficiales, se confirmó que ninguno de los tripulantes presentaba heridas, y la lancha volcada fue remolcada hasta la explanada del puerto.

El operativo se da pocos días después de otro incidente en la misma zona, cuando Daniel Alfredo Crisci, un abogado argentino de 58 años, permaneció más de 10 horas a la deriva luego de un desperfecto mecánico en su moto acuática. Crisci fue finalmente rescatado por una embarcación de la Armada Nacional de Uruguay y trasladado al puerto, donde recibió asistencia médica y prestó declaración.

El rápido accionar de los testigos y de las autoridades marítimas permitió que el vuelco de la lancha en Boca Grande no terminara en tragedia, resaltando la importancia de la vigilancia y la coordinación en la costa uruguaya.