Una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro terminó con decenas de heridos este domingo en Brasilia, luego de que un rayo cayera sobre los manifestantes que exigían su liberación. El incidente ocurrió en la Plaza do Cruzeiro, en medio de intensas lluvias que marcaron el cierre de la marcha.

Según reportaron las autoridades, entre 15 y 34 personas resultaron heridas, varias de ellas trasladadas a hospitales locales en estado grave. Los bomberos indicaron que la cifra de afectados aún no está confirmada de manera definitiva.

El recorrido de la marcha comenzó el lunes anterior en Paracatu, Minas Gerais, impulsado por el diputado Nikolas Ferreira, quien aseguró haber caminado 240 kilómetros hasta llegar a la capital, acompañado por seguidores de Bolsonaro. A pesar de las condiciones climáticas adversas, miles de personas se concentraron en la plaza con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Testigos describieron escenas de confusión tras el impacto del rayo. “Todo el mundo cayó al suelo y empezó a correr. No entendíamos qué había pasado hasta que nos ayudamos entre nosotros”, relató el comerciante Alfredo Santana, presente en el lugar.

Los manifestantes reclamaban la libertad de Bolsonaro, condenado el 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia brasileña ya rechazó todos los pedidos de prisión domiciliaria presentados por su defensa.

Las autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los heridos y garantizar la seguridad en la zona. Por ahora, el episodio se suma a la serie de manifestaciones políticas que han marcado la capital brasileña en las últimas semanas, con un clima de alta tensión y riesgo por las condiciones meteorológicas.