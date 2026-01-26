.La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo que los conflictos políticos del país sean resueltos internamente y rechazó las “órdenes de Washington” sobre políticos venezolanos. La declaración fue formulada durante un acto con trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, al noroeste del país.

Rodríguez afirmó que es importante “abrir los espacios para la divergencia democrática” y que “sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”. La mandataria agregó que la discusión con respeto entre quienes piensan distinto es bienvenida, pero que quienes “busquen el daño y el mal” deben ser “rechazados y separados de la vida nacional”.

Publicidad

Durante su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez también criticó a quienes, según ella, valoran positivamente acciones militares externas contra Venezuela. En ese contexto, indicó que quienes hubieran viajado a Estados Unidos “a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, sin mencionar nombres específicos.

Rodríguez recordó que el viernes pasado convocó a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores cercanos al oficialismo como a opositores, y encomendó esa iniciativa a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Además, reafirmó que dicho diálogo debe generar “resultados concretos, inmediatos” en Venezuela y que no se impongan más ordenes desde el exterior, incluyendo Washington, Bogotá o Madrid.

Publicidad

La declaración de Rodríguez se produce en medio de un escenario de transición política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, en una operación militar liderada por Estados Unidos a principios de enero de 2026, y de tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington.