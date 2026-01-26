En pleno verano y antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei viajará a Mar del Plata para encabezar este martes la quinta edición de la Derecha Fest, un encuentro político que busca reunir a miles de personas y movilizar a la militancia de La Libertad Avanza.

Se trata de la primera vez que el festival se realiza en la playa y con entrada gratuita, lo que sumado a la temporada turística, genera optimismo entre los organizadores sobre una amplia convocatoria. La sede elegida será el Horizonte Club de Playa, un complejo frente al mar que cuenta con estacionamiento, restaurante, piscina, quincho, canchas de fútbol y vestuarios.

En esta edición, además de Milei, estarán ocho oradores, entre ellos el filósofo Agustín Laje, la diputada Lilia Lemoine, el legislador bonaerense Guillermo Montenegro, su compañero de banca Sergio Figliuolo, y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del presidente. También asistirán como espectadores el ministro del Interior, Diego Santilli, y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia.

Desde la organización explicaron que la caravana partirá a las 20:30 desde la esquina de Güemes y Avellaneda, y Milei recorrerá algunas cuadras a pie saludando a la multitud, como es habitual en este tipo de actividades. Los coordinadores de los municipios cercanos y las seccionales locales de La Libertad Avanza están movilizando a la militancia, mientras que agrupaciones vinculadas al entorno presidencial, como “Las Fuerzas del Cielo”, planean llevar entre 200 y 300 personas cada una.

El evento tiene un carácter privado y abierto al público en general, con el objetivo de promover la denominada “batalla cultural”, que Milei considera un complemento fundamental de su gestión. Según señalaron fuentes cercanas a la organización: “Vamos a trabajar para que el Presidente tenga todo el contacto con la gente que quiera tener con los bonaerenses, tanto con los dirigentes como con el resto de los ciudadanos”.