En medio de un nuevo escándalo mediático, Wanda Nara vuelve a ser protagonista de una polémica que la enfrenta a Alex Caniggia. La empresaria estaría evaluando iniciar acciones legales contra el mediático por sus desagradables dichos sobre su aspecto físico.

Fue la periodista Laura Ubfal quien reveló la información en Storytime, el programa de streaming que comparte con Nazarena Vélez. Según detalló Ubfal, Wanda "quiere plata" como compensación por los agravios, lo cual le dijo a sus abogados.

La situación generó una ola de repercusiones, incluso dentro del propio entorno de Alex Caniggia. Melody Luz, su pareja y madre de su hija Venezia, confirmó que su pareja había llamado "Peppa Pig" a Wanda. Sin embargo, la bailarina se despegó del conflicto: "Ahí no me meto, a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema". Melody aclaró que no comparte las formas de su pareja.

Lejos de calmar las aguas, Alex Caniggia reaccionó desde su cuenta de Instagram con una serie de publicaciones repudiables dirigidas directamente a Wanda Nara.

"Peppa Pig, volvé al establo", escribió Caniggia en una de sus historias. Además, sostuvo que, con tantos casos graves sin resolver, "la Justicia debería tener más cosas importantes que hacer que perder el tiempo en esto".

En otro posteo, el mediático mostró una foto junto a su abogado, José Vera, y aseguró: "Él se está ocupando del caso de Peppa Pig".

Como provocación adicional, Caniggia compartió una imagen de Piggy, la cerdita de Los Muppets. También se metió en la polémica entre Wanda y la China Suárez, escribiendo que Wanda denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole zorra, y sugiriendo: "China, demandala". Caniggia volvió a llamar a Nara "Peppa Pig" y aseguró que ella "siempre necesita estar en el foco".