Boca Juniors comenzó a ejecutar una depuración dentro de su plantel profesional y les informó a cuatro jugadores que no formarán parte del proyecto deportivo en la próxima temporada. La determinación fue comunicada de manera directa y marca el inicio de una etapa de cambios profundos en el club.

Los futbolistas involucrados deberán buscar nuevo destino en el próximo mercado de pases, ya sea mediante transferencias, cesiones o rescisión de contratos. La dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en la necesidad de reducir el número de integrantes del plantel y priorizar perfiles acordes a la idea futbolística que se pretende consolidar.

Esta “limpieza” responde también a cuestiones económicas, ya que Boca busca aliviar la masa salarial y optimizar recursos, en un contexto donde los resultados deportivos no fueron los esperados y se apunta a una renovación progresiva del equipo.

Desde el club dejaron trascender que la lista de salidas podría ampliarse en las próximas semanas, a medida que avance la planificación de la pretemporada y se definan refuerzos y continuidades. El objetivo es llegar al inicio de las competencias oficiales con un plantel más corto y competitivo.

La decisión genera impacto en el mundo Boca, donde los movimientos del mercado y las determinaciones puertas adentro son seguidos con atención por los hinchas, que esperan señales claras de un nuevo rumbo deportivo.