La aprobación del proyecto minero Gualcamayo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tuvo una inmediata repercusión política en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de avalar una inversión de más de US$660 millones, que permitirá extender la vida útil del yacimiento y sostener la actividad minera en el norte provincial.

“Celebro la aprobación del proyecto Gualcamayo bajo el RIGI, con una inversión de 665 millones de dólares”, escribió el mandatario sanjuanino, al tiempo que subrayó el valor estratégico de la iniciativa en el contexto económico actual. En su mensaje, Orrego remarcó que se trata de una señal concreta de confianza hacia la provincia y de respaldo al perfil productivo que busca consolidar su gestión.

“Es una decisión que fortalece a San Juan como provincia confiable para invertir, genera oportunidades de empleo, impulsa el desarrollo productivo y reafirma nuestro compromiso con una minería con compromiso social, siempre defendiendo los intereses de los sanjuaninos”, añadió el gobernador, marcando una posición clara en favor de la actividad minera bajo parámetros de desarrollo y responsabilidad.

La inclusión de Gualcamayo en el RIGI implica la aprobación de un plan que apunta a prolongar la operación de una mina que se encontraba en una etapa avanzada de agotamiento, a partir del desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos. Además del impacto en términos de inversión, el emprendimiento prevé la creación de alrededor de 1.700 puestos de trabajo directos, un dato clave para una de las zonas con mayores necesidades de empleo formal en la provincia.

Desde el Gobierno provincial interpretan la decisión como un respaldo político y económico a la estrategia de posicionar a San Juan como un destino atractivo para las grandes inversiones, en especial en sectores como la minería. En ese sentido, Orrego ha insistido en la necesidad de combinar previsibilidad jurídica, reglas claras y diálogo con las comunidades, para garantizar que los beneficios de estos proyectos se traduzcan en desarrollo local.

La aprobación de Gualcamayo se da, además, en un contexto en el que el RIGI se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno nacional para atraer capitales de gran escala. Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, con este proyecto ya son diez los emprendimientos que obtuvieron aval dentro del régimen, con una inversión total que supera los US$25.000 millones.

Para la Casa Rosada, estos números representan una señal de confianza del sector privado y un aval al nuevo esquema de incentivos impulsado por la gestión de Javier Milei. En San Juan, en tanto, la lectura es que la provincia vuelve a quedar en el centro de la agenda minera nacional, con proyectos que prometen impacto económico, generación de empleo y continuidad productiva.

El mensaje de Orrego, difundido a través de sus redes, busca capitalizar políticamente la decisión y reafirmar el alineamiento con una política que considera clave para el futuro de la provincia. La inclusión de Gualcamayo al RIGI no solo refuerza el rol de San Juan en el mapa de las inversiones mineras, sino que también abre un nuevo capítulo en la relación entre Nación y Provincia en materia de desarrollo productivo.