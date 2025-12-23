El programa Cambio Verde cerró el 2025 con un balance de 1.100 kilos de materiales reciclables recolectados, tras realizar el sábado 20 su última jornada del año en el marco de una edición especial de Navidad en la Feria Agroproductiva, en el Paseo Las Palmeras.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente, y combina el ecocanje de materiales reciclables con propuestas educativas y recreativas abiertas a la comunidad.

La jornada de cierre se desarrolló de 9 a 13 y contó con la participación de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, la Dirección de Ecología Urbana y el área del Parque de la Biodiversidad, que aportó juegos educativos y la entrega de plantines. También se sumó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, con una suelta de libros.

Durante la última edición del año se entregaron 100 bolsas de compost, 85 vouchers de compra para la Feria Agroproductiva y 25 bolsas reutilizables del programa. La recolección alcanzó casi cinco contenedores de materiales reciclables, mientras que la suelta de libros sumó 100 ejemplares y se distribuyeron 40 plantines.

Desde la organización recordaron que el ecocanje se realiza a partir de la entrega de 20 materiales reciclables o más, con la posibilidad de acceder a compost, bolsas reutilizables o vouchers, con un tope de dos por familia.

Un trimestre de actividades

La edición 2025 se desarrolló con jornadas consecutivas en octubre, noviembre y diciembre. En octubre, con la participación del Centro de Formación Ambiental Anchipurac, se recolectaron 100 kilos de reciclables y se entregaron 18 vouchers, 15 bolsas reutilizables y 15 bolsas de compost.

En noviembre, el programa sumó el acompañamiento del área de Simetría y Relaciones con la Comunidad de la Legislatura. En esa instancia se recolectaron cinco contenedores, se entregaron 85 vouchers, 30 bolsas reutilizables y 100 bolsas de compost, además de juegos sustentables elaborados a partir de materiales reutilizados.

En diciembre, con la edición especial de Navidad, se repitió el volumen de recolección con cinco contenedores, se entregaron 85 vouchers, 25 bolsas reutilizables y 100 bolsas de compost, y se incorporaron los plantines y la suelta de libros.

Balance anual y acumulado

El cierre del 2025 dejó como resultado total la entrega de 215 bolsas de compost, 188 vouchers y 60 bolsas reutilizables, junto con los 1.100 kilos de material reciclable recolectado.

Además, el programa presentó el balance acumulado del período 2024-2025, que registra 1.358 vouchers entregados, 90 contenedores recolectados, 625 bolsas de compost y 310 bolsas de Cambio Verde, cifras que reflejan la continuidad del programa y su alcance en la comunidad.