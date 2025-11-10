Wanda Nara no se guardó nada y mandó al frente a un ex: "Lo voví a bloquear"

Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas y no solo por su presencia en el escenario. Durante el debut de Martín Cirio en el Movistar Arena, la conductora de MasterChef Celebrity protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al revelar, entre risas, que uno de sus exnovios intentó contactarla y no dudó en contarlo frente a miles de personas. Wanda fue la gran sorpresa del show de Cirio, que combinó humor, música y una larga lista de invitados.

La mediática aprovechó una consulta de Cirio, que le pidió un consejo sobre cómo perdonar a un ex. Wanda disparó: “Hoy me escribió un ex muy cercano, y se ve que no lo había bloqueado bien del todo”. La conductora dejó una frase que se volvió viral: “No sé. Para mí no se perdona. Tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar”. Entre gestos cómplices, remató: “Lo volví a bloquear”.

La reacción fue inmediata: el público estalló en risas y aplausos. Los clips del momento se multiplicaron en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la actitud de Wanda con comentarios como “Ídola”, “Siempre un paso adelante” y “La reina del comeback”.

Wanda subió al escenario arriba de una moto y encendió a la multitud con su tema Bad Bitch, rodeada de luces rojas y brillos en una estética pop que no pasó desapercibida. La empresaria sigue apostando fuerte a su perfil artístico. Temas como Money, O Bicho Vai Pegar y Amor Verdadero (que grabó junto a Mauro Icardi y luego versionó con L-Gante) ya forman parte de su repertorio.