El inicio del ciclo lectivo 2026 trajo consigo el primer gran foco de conflicto en el sistema de transporte público de la provincia. A través de un comunicado emitido este 2 de marzo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan lanzó una fuerte advertencia a la Secretaría de Transporte y a la cámara empresaria ATAP: si no se normalizan los horarios de las frecuencias de inmediato, habrá medidas de fuerza.

La conducción gremial, encabezada por el secretario general Héctor Marcelo Maldonado, realizó un reclamo formal ante los organismos de contralor del Gobierno Provincial para que se intime a las empresas a desistir de los "horarios de verano". Según el sindicato, la persistencia de estas frecuencias reducidas en plena actividad escolar está generando un perjuicio directo sobre los trabajadores del volante.

Trabajadores sin descanso y usuarios afectados

La UTA denunció que, debido a las diferencias actuales entre el sector empresario y el Gobierno, una vez más el eslabón más débil de la cadena es el trabajador. El comunicado detalla que a los choferes les resulta "imposible cumplir con esos horarios" de verano ante la creciente demanda de pasajeros, lo que deriva en una consecuencia crítica: la pérdida del tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea.

"Pierden en la mayoría de las vueltas su tiempo de descanso por intentar cumplir con frecuencias que no corresponden a esta época del año", explicaron desde el cuerpo de delegados. Esta situación no solo afecta la salud del conductor, sino que también repercute en la calidad del servicio para los miles de sanjuaninos que volvieron a las aulas esta semana.

Advertencia de medidas gremiales

El tono del comunicado subió de intensidad hacia el final, con un mensaje directo tanto para la Secretaría de Transporte como para la Cámara ATAP. La Junta Ejecutiva de la UTA advirtió que no se quedarán de brazos cruzados si la situación no se revierte en las próximas horas.

"De persistir con esta actitud, se analizarán las medidas gremiales que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros", sentenció el texto firmado por Maldonado.

Comunicado oficial