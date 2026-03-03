San Juan destinará $200.000.000 para impulsar la ciencia local: cómo participar

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó un programa destinado a fortalecer el ecosistema científico-tecnológico provincial. Con una inversión inicial de 200 millones de pesos para 2026, la iniciativa busca promover la movilidad académica, la internacionalización del conocimiento y la divulgación científica en todas sus formas.

En una apuesta clara por el desarrollo del talento local y la producción de conocimiento, el gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció el lanzamiento de "Impulsa Ciencia". Se trata de un programa integral diseñado para robustecer el entramado científico y tecnológico de la provincia, facilitando herramientas clave para la formación y la visibilidad de la investigación sanjuanina.

Siete líneas de acción para impulsar la ciencia local

El programa contempla siete líneas de acción estratégicas que abarcan desde la movilidad de investigadores hasta la publicación de trabajos especializados. Las iniciativas incluyen:

Estadías científicas

Estadías científicas inversas, que permitirán la visita de especialistas a la provincia.

Participación en reuniones científicas

Organización de reuniones científicas en San Juan

Divulgación científica, enfocada en la producción, edición o posproducción de materiales

Publicación de artículos científicos

Trabajos de campo en investigación.

Quiénes pueden acceder y cómo inscribirse

Con una inversión inicial de $200.000.000 para el año 2026, "Impulsa Ciencia" está destinado a un amplio espectro de la comunidad académica provincial. Podrán acceder a los beneficios estudiantes de grado universitario, becarios, docentes, investigadores y profesionales radicados en San Juan.

Los interesados en formar parte de esta iniciativa podrán consultar las Bases y Condiciones del programa en la página web del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través del enlace https://produccion.sanjuan.gob.ar/, o bien solicitar consultas y mayor asistencia en la Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, ubicada en el Centro Cívico, 4° piso, Núcleo 3. También recibe consultas a través del correo electrónico: [email protected].