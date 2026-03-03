En un esfuerzo por anticiparse a los meses de mayor circulación viral, el Gobierno de San Juan dio inicio este 2 de marzo a la campaña de vacunación antigripal 2026. La licenciada Fernanda Paredes, jefa del Programa de Inmunizaciones de la provincia, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y confirmó que 35.000 dosis ya fueron distribuidas en todos los centros de salud de los 19 departamentos.

"Estamos muy contentos, la vacuna ya está distribuida en toda la provincia", destacó Paredes, subrayando que este año el operativo se adelantó respecto al cronograma habitual de finales de marzo o principios de abril. La meta fijada por el gobernador y el Ministerio de Salud es alcanzar a unos 150.000 sanjuaninos pertenecientes a los grupos de riesgo.

Sin turno y en horario extendido

Una de las premisas de esta campaña es la accesibilidad. Paredes remarcó que la vacunación es sin turno previo. En el Vacunatorio Central, ubicado en la Capital, el horario de atención es de 7:30 a 18:00, mientras que el resto de los centros de salud y hospitales departamentales atenderán en sus horarios habituales.

"La provincia ya adquirió el 25% de las vacunas; hemos recibido 35.000 dosis que se entregaron en tiempo récord", explicó la funcionaria. Además, adelantó que la planificación nacional prevé que para el mes de abril San Juan ya cuente con el 100% de las unidades necesarias para cubrir a la población objetivo.

¿Quiénes deben vacunarse?

A diferencia de otros años, la jefa de Inmunizaciones aclaró que la campaña no comenzó segmentada, sino que está abierta simultáneamente para todos los grupos prioritarios. "La invitación es para que se acerquen; los equipos de salud están listos para sacar cualquier duda", insistió.

Los grupos habilitados incluyen:

*Personal de salud y fuerzas de seguridad.

*Embarazadas y bebés de 6 a 24 meses.

*Adultos mayores de 65 años.

*Pacientes con comorbilidades (enfermedades respiratorias, cardíacas crónicas, renales, oncohematológicas, inmunodeficiencias o pacientes esplénicos).

Desde la cartera sanitaria instan a la población a no esperar al frío intenso y aprovechar la disponibilidad actual para asegurar una protección temprana contra la influenza.