A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los comicios del próximo domingo. La empresaria compartió la noticia en sus historias de Instagram, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral, aunque por seguridad ocultó sus datos personales.

En la imagen se puede distinguir su apellido, Nara, junto a la frase: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”. Junto a la publicación, Wanda expresó con humor y responsabilidad: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, acompañando el mensaje con emojis alusivos a la votación.

Si bien no brindó más detalles sobre su designación, quedó claro que tiene la intención de cumplir con la citación electoral y participar activamente en la jornada del domingo. La conductora prefirió no revelar información sensible debido a que se trata de un documento oficial.

En otro ámbito, Wanda Nara y su exmarido Maxi López protagonizaron recientemente un momento entrañable y divertido durante una emisión de MasterChef Celebrity. La charla entre ambos estuvo llena de humor y complicidad mientras Maxi preparaba una milanesa gigante para el jurado.

Wanda se acercó a la estación de trabajo de Maxi y comentó con sorpresa sobre el tamaño del plato, a lo que él respondió con orgullo. Luego, la conductora notó que Maxi estaba usando el rallador al revés, generando risas y una conversación distendida entre ambos.

La interacción continuó con Wanda preguntando por los ingredientes que Maxi había mezclado, y él explicó que preparaba un “mejunje” con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza. La conductora bromeó sobre el aprendizaje culinario de Maxi, recordando con humor sus salidas gastronómicas juntos.

El intercambio siguió con un divertido debate sobre quién pagaba las cuentas más caras durante su relación, despertando risas tanto en los ex como en los jurados presentes. Para cerrar, Wanda le preguntó a Maxi si se veía ganador, y él respondió con una frase cargada de confianza y buen humor.