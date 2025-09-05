Una plataforma que ofrecía miles de grabaciones privadas, principalmente con contenido pornográfico, fue descubierta este jueves por el centro de ciberseguridad de la empresa italiana VarGroup, según informó el centro Yarix. Las grabaciones provenían de cámaras de seguridad de hogares, salones de belleza y consultorios médicos de países como Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México y Argentina.

El sitio estaba alojado en un servidor de Tonga y era “fácilmente accesible a través de motores de búsqueda comunes”, según Yarix. Los usuarios podían visualizar extractos cortos de manera gratuita y acceder a la transmisión completa de las cámaras mediante la compra de distintos planes, que variaban entre 20 y 575 dólares por cámara según su popularidad y número de visualizaciones. El portal incluso ofrecía control remoto sobre los dispositivos comprometidos y estuvo activo al menos desde diciembre de 2024.

Un análisis de los identificadores únicos de las cámaras permitió determinar el origen geográfico de las grabaciones. En Italia se detectaron alrededor de 150 dispositivos afectados, y Yarix advirtió que “el número de cámaras accesibles sigue en aumento”. El portal organizaba los vídeos por ubicación, habitación, personas y tipo de actividad registrada, incluyendo una barra de búsqueda similar a la de los motores convencionales.

El hallazgo fue notificado al Centro Operativo para la Seguridad Cibernética de la región italiana de Véneto y a la policía, y el monitoreo del portal continúa. A mediados de agosto, las autoridades italianas investigaban el presunto robo de imágenes íntimas del presentador Stefano De Martino, obtenidas mediante cámaras de seguridad en la casa de su pareja Caroline Tronelli.

La Fiscalía de Roma abrió una investigación por “acceso ilegal a sistema informático”, delito penado con hasta diez años de prisión. El Garante para la Protección de los Datos Personales prohibió la difusión del material y recordó las consecuencias penales. La Policía Postal italiana asumió la investigación y confirmó que los videos “habrían sido sustraídos ilegalmente del sistema de videovigilancia instalado en la casa de la pareja”.