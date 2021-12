Wey Zapata y Nico Naranjo, los dos ídolos que nos dejaron este año

El 2021 fue un año difícil para el deporte sanjuanino más allá de los logros conseguidos por los atletas y equipos. Enorme fue la tristeza que produjo la partida de dos ídolos y ejemplos a seguir por los niños: el piloto de motocross Alberto “Wey” Zapata y el ciclista Nicolás Naranjo.

El hecho que agigantó la imagen del Wey no estuvo ligada a su carrera deportiva en el motocross, en la que había obtenido buenos resultados a nivel nacional y en Perú. Lo que conmovió a todos fue lo que ocurrió el 15 de noviembre de 2020, cuando manejaba su Chevrolet Corsa por la Ruta Nacional 40.

En un momento, perdió el control de su auto; apenas ocurrido el accidente, pasaba por el lugar, Sofía Moreno, una médica que junto a su esposo e hijos regresaba a su casa de una pista de karting. Ella, totalmente decidida, practicó los primeros auxilios, hasta que llegó la ambulancia. La profesional pudo ver que tenía uno de sus brazos muy comprometido, por lo que aplicó un torniquete que salvó la vida del deportista, estabilizando también la columna cervical. A pesar de todo, los médicos del hospital debieron amputarle el brazo izquierdo.

Luego vendría una recuperación en tiempo récord, donde el piloto siempre mostró un espíritu jovial, pleno de optimismo, que contagiaba a todos. En febrero, a solo tres meses de aquel accidente, el Wey anunciaba que volvía a correr. “Las probabilidades de que volviera a circular en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero yo me mentalicé en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizara tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, contó en aquella oportunidad.

Vinieron las competencias, los buenos resultados y la admiración que despertaba, no únicamente en los seguidores del MX, sino en el público en general del país, trascendiendo las fronteras.

Pero llegaría aquel fatídico 4 de abril. Zapata disputaba la segunda fecha del campeonato cordobés de Motocross; en una secuencia de la competencia, al realizar un salto, perdió el control de su moto. Los dos pilotos que venían detrás de él no pudieron esquivarlo y lo arrollaron, por lo que el sanjuanino debió ser trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió.

El "Wey" Zapata consiguió, entre otros, los títulos de campeón argentino 2006 categoría 50cc, campeón argentino 2008 categoría 85cc, campeón argentino 2012 categoría MX2, participó en el Campeonato Mundial Junior de Motocross en Bélgica, campeón Supercross 2018 en El Santo, Mendoza, y dos veces subcampeón del Campeonato Peruano de Motocross 2018 y 2019.

Nico Naranjo

El Nico se convirtió en un referente del ciclismo sanjuanino, ganándose el cariño de los aficionados y de sus pares, logrando un palmarés destacado, cosechando podios en carreras importantes del calendario sanjuanino.

La muerte lo sorprendió a los 31 años, haciendo lo suyo, correr en bicicleta. El accidente ocurrió el sábado 11 de septiembre, en una competencia del campeonato mendocino de pista, disputado en el velódromo Ernesto Contreras. Se produjo una rodada múltiple, que involucró a cuatro ciclistas.

A pesar de correr con casco reglamentario, tras la caída, Nicolás Naranjo sufrió un coágulo cerebral, constatado en el hospital Lagomaggiore. Luego, debido a la extrema gravedad de su cuadro clínico, fue trasladado al hospital central mendocino, donde se produjo su fallecimiento, el domingo 12 de septiembre.

Nico debutó profesionalmente con un triunfo en el 2011 en la Vuelta a La Bebida que se disputó el 17 y 18 de noviembre de aquel año, integrando el equipo “Palmar del Lago”. Después pasó al equipo de la Municipalidad de Rawson donde ganó un par de etapas en el giro del Sol y en la Doble Chepes y se quedó con el Circuito Clausura en 2012. En 2013 se quedó con una etapa del Giro del Sol y de la Doble Chepes. En 2014 se quedó con tres etapas de la Vuelta a San Juan y una de la Doble Chepes. En el 2015 llega a la Agrupación Virgen de Fátima, equipo con quien ganó el Circuito Azul y una etapa de la Vuelta de Mendoza. En la temporada 2016, se adueñó de una etapa en la Vuelta a San Juan, la Doble San Martín, dos etapas de la Vuelta a Valle Fértil, Gran Premio Rutas de Belén, Doble Media Agua, Doble Chepes, Circuito Carlos Escudero y Vuelta a La Bebida.

En el año 2017 ganó cuatro etapas de la Doble Bragado, Gran Premio Clausura de San Juan, una etapa de la Vuelta a Uruguay, una etapa del Gran Premio de la Villa de Río Tercero, Circuito Interlagos, una etapa de la Doble Chepes y la Doble Difunta Correa.

En 2018 se impuso en el Giro del Sol, una etapa en el Circuito Aniversario Ciudad de Allen, fue segundo la Vuelta del Valle, una etapa de la Doble Calingasta y una etapa de la Vuelta a La Bebida.

En 2019 ganó el Circuito a Pocito y repitió con el Giro del Sol, cinco etapas de la Vuelta Ciclista del Uruguay, fue vencedor en la general de la Vuelta al Centro de Buenos Aires, obteniendo, además, medalla de plata en el Campeonato Argentino de Ruta.

En 2020 ganó la Doble Cerrillo y obtuvo su tercer Giro del Sol de manera consecutiva, siendo tricampeón 2018, 2019 y 2020.

En la actual temporada, había ganado el Prólogo y tres etapas de la Vuelta a Mendoza; obtuvo medalla de bronce en Campeonato Argentino de Ruta, en Chilecito, La Rioja. Ganó dos etapas y fue segundo en la general de la vuelta de General Alvear, obteniendo el segundo lugar en la clasificación general de la prueba 100° aniversario de la Ciudad de Allen.

Se dio el gusto de compartir podio en la Vuelta a San Juan 2020 con el colombiano Fernando Gaviria, siendo también múltiple campeón argentino de pista, junto a la selección sanjuanina. En la temporada 2021, su calidad deportiva estaba dedicada al equipo "Chimbas Te quiero".

Wey Zapata y Nico Naranjo, dos deportistas de alto nivel que dejaron una profunda huella, cada uno en su especialidad, pero ante todo, dos personas queridas por los sanjuaninos, que lamentaron su temprana partida en este año.