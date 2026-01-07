WhatsApp agregó una nueva opción que permite borrar mensajes automáticamente en un chat determinado, una función pensada para facilitar la gestión de conversaciones y reforzar la privacidad de los usuarios, según informaron fuentes especializadas en tecnología.

La nueva herramienta se diferencia de la función de “Mensajes temporales” ya existente, ya que permite configurar el auto-borrado de mensajes de forma personalizada para cada chat, ya sea individual o grupal, según la preferencia del usuario.

Para activar esta función, basta con ingresar al chat deseado, tocar el nombre o título de la conversación en la parte superior, y en la opción de “Mensajes temporales” elegir la nueva alternativa que habilita el borrado automático según un intervalo de tiempo seleccionado por el usuario.

WhatsApp aclaró que esta herramienta no afecta otras conversaciones y que puede ser utilizada tanto en iOS como en dispositivos Android, siempre que la app esté actualizada a la última versión disponible.

Especialistas en redes sociales señalan que se trata de un paso más hacia un mayor control de la privacidad del usuario, dado que permite mantener los chats “limpios” sin necesidad de borrarlos manualmente, algo que puede ser útil en grupos activos o conversaciones con gran volumen de mensajes.

La novedad se suma a otras funciones recientes de WhatsApp, como reacciones con emojis y mejoras en la gestión de archivos compartidos, consolidando la aplicación como una de las plataformas de mensajería más dinámicas y funcionales del mercado.