Wilstermann buscará mañana clasificarse a fase de grupos de Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Jorge Wilstermann de Cochabamba, dirigido por el argentino Cristian Díaz y que cuenta con su compatriota Cristian 'Pochi' Chávez, ex Boca Juniors, buscará mañana ganar el torneo Clausura boliviano y clasificarse a fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



El equipo 'Aviador' lidera el campeonato boliviano con 57 puntos.Los otros conjuntos con chances de conseguir el título son los paceños Bolívar (55) y The Strongest (54), que dependen de una derrota del puntero para lograr ese objetivo.



El certamen sufrió una reprogramación debido a los problemas sociales y políticos que padece el país y finalizará mañana, en una fecha inusual, según consigna EFE.



Bolívar, comandado por el argentino César Vigevani, ya está clasificado a la Libertadores al coronarse campeón del torneo Apertura y puede ser bicampeón si pierde Wilstermann y derrotan a Royal Pari en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Pero si el equipo de Cochabamba iguala ambas escuadras tendrán el mismo puntaje y deberán disputar otro partido para desempatar en víspera de año nuevo.



También habría empate en la punta si el líder y Bolívar pierden y The Strongest derrota a Destroyers en Santa Cruz de la Sierra. De darse ese resultado habrá un partido entre los 'aviadores' y los 'atigrados'.



The Strongest podrá coronarse campeón si se produce un triple empate. Para que se de ese escenario, Wilstermann debe perder y Bolívar empatar, de manera que la igualdad se definirá por diferencia de goles, lo que beneficiará al cuadro 'atigrado'.



Por último, San José buscará clasificarse a la fase previa de la Copa Libertadores, además Always Ready, Nacional Potosí, Oriente Petrolero y Blooming buscarán su lugar en la Copa Sudamericana según su puesto final en el torneo boliviano.