Los World Skate Games 2022 arrancaron en la provincia, pero no todos los sectores económicos sienten un impacto significativo de la actividad. Desde el comercio sanjuanino aseguraron que no repercute directamente en el movimiento cotidiano. En este sentido, los más beneficiados son los empresarios gastronómicos y hoteleros que reciben a las delegaciones de deportistas y turistas.

La repercusión difiere de acuerdo al sector empresarial. En este sentido, Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio, dijo a DIARIO HUARPE que es difícil cuantificar las repercusiones del WSG en la actividad comercial, pero señaló que la plata que queda en San Juan termina redirigiéndose al comerciante. Es decir, los empresarios beneficiados por el turismo terminan invirtiendo el dinero en negocios sanjuaninos.

Borgogno señaló que el turismo de eventos permite hacer conocer a San Juan en otras provincias e incluso en el exterior, lo que se encuentra fortalecido con las tareas de promoción emprendidas por el Gobierno.

En tanto, Marcelo Vargas, presidente del Centro Comercial de Rawson, manifestó que la actividad turística generada por los WSG no logra percibirse en el comercio. “El turista sale y no te compra nada”, dijo. Vargas explicó que los visitantes no suelen buscar ropa, marroquinería o calzado, aunque frecuentan locales de productos regionales, que se favorecen por la llegada de gente de distintas partes del país o el mundo. Es que en estos lugares pueden hallar productos típicos de San Juan que se llevan como recuerdo.

Para Vargas la organización de eventos no provoca un derrame económico en el comercio sanjuanino y muchos menos en departamentos del Gran San Juan, como Rawson.

Sin embargo, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan están muy contentos con el despliegue de los WSG. Es que el evento funciona como un imán para atraer turistas que se hospedan en los alojamientos y concurren a los restaurantes sanjuaninos. “Han llegado turistas, se ve en la calle y es interesante. Te das cuenta porque ellos cenan a las 19 y 20 horas. Entonces debemos prepararnos debido a que no es normal cenar a esa hora”, expresó Rubén Miadosqui, presidente de la entidad.

“La expectativa es muy buena y recién se está empezando a mover”, continuó explicando el dirigente, quien informó que prácticamente todas las delegaciones ya están en tierras sanjuaninas y alojadas en hoteles o cabañas.

No solamente se ven beneficiados los emprendimientos de Capital, sino también de los departamentos alejados. Miadosqui contó que muchos vienen al WSG y aprovechan la oportunidad para hospedarse en complejos rurales donde prevalece un ambiente de tranquilidad.