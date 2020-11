Ya hay fecha de audiencia ante un juez para los involucrados en el festejo de los Recabarren

Los 24 implicados en el cumpleaños 90 de Jorge Darío Bence, el Aparcero Mayor de Cuyo, festejo que está en la mira de la Justicia por un presunto incumplimiento de las normas sanitarias, tienen fecha y hora de audiencia frente a un juez de Flagrancia.

La Oficina de Gestión de Audiencias de Flagrancia programó la cita para el jueves a las 8.30 y el lugar es el mismo en el que se llevó a cabo la extensa audiencia por el caso de la Fiesta VIP clandestina: el Teatro Municipal de Capital.

Según fuentes judiciales, el horario de las 8.30 está previsto para que la audiencia pueda arrancar a las 9.30, ya que son varias las personas que tienen que llegar al lugar y acomodarse, respetando el distanciamiento social y todas las normas sanitarias. También esperan coordinar en una hora a todas las partes del juicio: juez, fiscales y abogados, que estarán comunicándose mediante teleconferencia, protocolo establecido por la pandemia.

Con respecto a la posibilidad de que los invitados obtengan el beneficio de la probation, fuentes judiciales indicaron a DIARIO HUARPE que la política del Ministerio Público Fiscal es analizar caso por caso para ver si se otorga el beneficio. No es lo mismo una reunión cuando había pocos casos que una ahora cuando San Juan tiene circulación viral, señalaron.

“Se va a analizar las circunstancias y el contexto en el que se dio la reunión y también las condiciones personales de cada invitado”, expresaron.

El hecho

Cerca de las 2.16 de la mañana del martes 3 de noviembre, policías de la Comisaría 5ª arribaron a la parrillada “La Tradicional” donde encontraron a un grupo de personas festejando los 90 años de Jorge Pascual Recabarren (padre), indicaron fuentes policiales.

“Estaban reunidos al aire libre mientras cenaban y después se metieron al local, que fue alquilado para ese evento”, dijo una fuente judicial a DIARIO HUARPE. La misma persona aclaró que la causa que se les inició en Flagrancia es por la cantidad de personas reunidas y porque estaban fuera del horario permitido para los locales gastronómicos.

Vale aclarar que las reuniones sociales no están permitidas, salvo las familiares hasta ocho personas en una casa. Por otro lado, las personas que van a comer a un restaurante sólo pueden estar hasta la 1 de la madrugada, según los protocolos establecidos en la provincia.

En el festejo se encontraba el funcionario de Turismo, Lucas Pringles. Se desempeñaba como coordinador del área de Producciones Artísticas. Al verse envuelto en este escándalo, el funcionario presentó su renuncia a la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan.

Tras la mediatización del caso, el hijo del cumpleañero hizo un fuerte descargo en redes sociales. "En el evento, el único error que reconocemos es el exceso de horario. Estábamos en un lugar con habilitaciones, con distanciamiento social, con el uso de las prevenciones que nos recomienda la gente de salud y entiendo a quien crea que estuvo mal", escribió en su Facebook.

"Yo particularmente no me arrepiento de haberlo visto sonreír a mi papá cuidándose tras un barbijo al cumplir los 90 años. No muchos hijos van a poder entenderme ni hago apología de esto", cerró.