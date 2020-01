Ya son 10 los muertos en España por tormenta Gloria que provocó importantes daños en la costa este

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El temporal "Gloria", que afecta desde el domingo último el este de España, ya provocó diez muertos y seis desaparecidos, así como playas de la costa mediterránea y el delta del Ebro devorados por el mar debido al por el fuerte oleaje y el viento.



En el Delta del Ebro el agua cubrió 3.000 hectáreas de arrozales y penetró 3 kilómetros mar adentro, informó la agencia de noticias DPA.



Por su parte, el alcalde de Deltebre, Luís Soler dijo "no recordar nada parecido".



Las playas de Barcelona no se recuperarán totalmente del paso de "Gloria", que impactó desde el lunes, dijeron las autoridades locales.



En ese sentido, Daniel Palacios, jefe de playas del área metropolitana de Barcelona adelantó que, de cara al próximo verano, las playas no estarán en las mismas condiciones que el año pasado y algunas sólo se podrán recuperar "parcialmente".



Además, explicó que los daños materiales en la zona de playas de Barcelona ascendieron a 250.000 euros.



Por otra parte, la costa de Valencia también quedó devastada por Gloria, el peor temporal de los últimos 100 años sufrido en esta zona, con olas gigantes, mareas ciclónicas, nieve y granizo, que causaron pérdidas millonarias.



Según informaron, las autoridades regionales aprobarán medidas urgentes para paliar los daños.