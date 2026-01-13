El ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, fue liberado este lunes como parte de una nueva oleada de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informó la ONG Foro Penal. Harari, detenido desde el 4 de septiembre de 2024 y recluido en el penal El Rodeo I, recuperó la libertad tras permanecer más de un año en prisión bajo el régimen chavista.

La excarcelación del hombre de doble nacionalidad se produjo en el marco de lo que las autoridades venezolanas califican como un proceso de liberación de presos políticos, con 116 excarcelaciones anunciadas oficialmente en la madrugada de este lunes, aunque organizaciones independientes señalan que la cifra verificada hasta ahora ronda los 50 nombres.

La noticia fue recibida con alivio por allegados y sectores de la oposición y de derechos humanos, ya que Harari era uno de los casos de detención extranjera más prolongados. Pese a este avance, no hay confirmación oficial sobre la liberación de otros dos argentinos detenidos en Venezuela: el gendarme Nahuel Agustín Gallo y el abogado Germán Darío Giuliani, quienes aún no figuran en las listas verificadas de excarcelados.

Gallo permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024, luego de ser arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su familia, según informó su entorno y registros de casos previos. Giuliani también continúa bajo custodia, aunque su caso ha recibido menos detalles públicos hasta el momento.

La liberación de Harari y otros ciudadanos extranjeros reavivó la expectativa entre familiares y organizaciones civiles de que la ola de excarcelaciones alcance a los argentinos aún detenidos. Hasta ahora, la detención de Gallo y Giuliani sigue generando preocupación por la falta de información clara sobre su situación judicial y de salud.

Las excarcelaciones tuvieron lugar en un contexto de cambios políticos en Venezuela y fuertes presiones de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y derechos humanos, lo que ha impulsado medidas de liberación de presos bajo diversas condiciones.