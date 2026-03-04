Riquelme va por Alan Lescano: el volante que quiere para Boca

Boca Juniors ha reactivado su interés por Alan Lescano en este mercado de pases 2026. Debido a la partida de Lucas Blondel a Huracán, el club cuenta con un cupo adicional para realizar una incorporación hasta el próximo 10 de marzo, enfocando sus esfuerzos en potenciar el sector ofensivo.

Juan Román Riquelme sigue de cerca al enganche de Argentinos Juniors desde mediados de 2025, vinculación que se originó durante el Mundial de Clubes, y ahora evalúa concretar su traspaso.

Según informó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Continental, Boca consultó la situación de Lescano hace algunos días, justo después de que el conjunto de La Paternal fuera eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores.

En aquel momento, el Xeneize no estaba habilitado para sumar jugadores, pero el panorama cambió con la salida de Blondel. Respecto a esta posibilidad, el cronista Diego Monroig señaló que el mediocampista fue ofrecido y en la institución “lo tienen como opción”.

Además de Lescano, en el radar del Consejo de Fútbol aparece Hernán López Muñoz, también futbolista del "Bicho". Sobre el interés persistente en ciertos jugadores, el periodista Julio Pavoni explicó en TyC Sports: “Siempre contamos que a Riquelme le gustan los mismos apellidos, le gusta para que juegue con la camiseta de Boca y va a hacer algún sondeo”.