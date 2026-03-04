Steven Seagal contra Tom Cruise por El Último Samurái: "Ese papel era perfecto para mí"

Steven Seagal ha manifestado públicamente que la elección de Tom Cruise para protagonizar El Último Samurái fue equivocada. El actor, quien residió en Japón y posee el grado de maestro de Aikido, sostiene que el personaje exigía a alguien con su fluidez en el idioma y sus credenciales reales en artes marciales.

Al respecto, Seagal declaró: “Tienen a un tipo de 1,57 metros, no sé si era heteros3xual o g*y. No habla japonés. Recibí llamadas diciendo: ‘Ese papel era perfecto para ti. ¿Cómo se les ocurrió?’”.

A pesar de estas duras críticas, Tom Cruise fue reconocido por su dedicación al papel, habiendo dedicado casi dos años a entrenar intensamente en el manejo de la espada y el aprendizaje del japonés.

La producción resultó ser un éxito tanto comercial como de crítica, destacándose por su tratamiento respetuoso de la cultura nipona. Es importante señalar que este último logro se atribuyó principalmente a la participación de Hiroyuki Sanada.