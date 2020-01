Yasky, Daer, Piumato y Micheli destacan las vacaciones pagas, a 75 años de su sanción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A 75 años de la sanción de las vacaciones pagas para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, gremialistas de distintas organizaciones coincidieron en la importancia de celebrar y defender las conquistas laborales, y destacaron la vinculación directa entre la obtención de derechos y el crecimiento económico.



La coincidencia surgió, en diálogos con Telam, entre el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), diputado Hugo Yasky; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato; y el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Pablo Micheli.



Hace 75 años, el Decreto 1740, del 24 de enero de 1945, generalizó el derecho a gozar de vacaciones pagas para todos los trabajadores y trabajadoras, con Juan Perón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión.



Yasky reseñó que "ese logro, junto a otras medidas, como el establecimiento del salario mínimo vital y móvil y el aguinaldo, comenzaron a moldear un sistema laboral con derechos en la Argentina, que permitió que los trabajadores dejaran de ser verdaderos parias sociales".



"Se inició así una legislación laboral garantista que todavía existe pero que hay que defender como hace 75 años, porque a la vuelta de estas conquistas, todavía hay sectores que siguen apuntando contra estos avances, como si fueran las razones que le impiden lograr competitividad en un mundo globalizado", alertó.



Para el sindicalista docente, es por eso que "aquellas conquistas que aparecieron incuestionables tienen que ser defendidas".



Citó el informe global de la ONG Oxfam Internacional, difundido esta semana, "en la antesala del Foro Económico de Davos, en el que se habla de la existencia de empresarios que intentan comprimir los costos del trabajo y aparece el surgimiento de una economía sin derecho, basada en el trabajo temporal".



"Las conquistas que cimentaron el inicio del derecho laboral en la Argentina siguen en la mira de muchos que piensan en la modernización del capitalismo para liquidar los logros de los trabajadores", indicó el diputado.



En tanto, Piumato resaltó que las vacaciones pagas "dignificaban al que trabajaba y se les daba un sentido de igualdad en una sociedad que hasta entonces era muy desigual". "Se abrió una etapa en la que el país creció económicamente también; y esto tiene que ver con que un pueblo con derechos camina hacia un destino de grandeza", subrayó.



"Perón instauró que la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria iban de la mano. Por eso las vacaciones, el aguinaldo, y otras cuestiones constituyeron un punto de partida para un crecimiento exponencial que tuvo el país, no sólo en estadísticas socioeconómicas, sino también en desarrollo", estimó Piumato.



El dirigente de los judiciales advirtió que "cuando se atraviesa un camino hacia la quita de derechos, hay que recordar que un país se hace grande cuando camina el sentido inverso".



A su turno, el estatal Micheli dijo que "si bien es cierto que las vacaciones pagas fueron producto del impulso que el peronismo le dio a la lucha por la justicia social, los sindicatos fueron fundamentales".



"Hay que recordar cómo lucharon, cómo cambió la historia la llegada de Perón y cómo la Argentina pasó a ser advirtiómodelo de justicia social, soberanía, e independencia económica, con los trabajadores como protagonistas de un nuevo país pujante", repasó Micheli.



"Por eso, las políticas neoliberales han fracasado y nuestro pueblo ha votado el regreso del peronismo al gobierno", agregó.



Daer, por su parte, analizó que "el derecho a vacaciones anuales pagas no puede ser reducido a una conquista laboral", ya que es un "verdadero derecho social generador de igualdad, ascenso social y desarrollo nacional".



"El peronismo no sólo generó el derecho: garantizó el acceso de todos los trabajadores al goce de las vacaciones y esto transformó la vida de todas las familias ya que con planes gubernamentales se promocionó el derecho al descanso", indicó.



Destacó el sindicalista de la Sanidad que "luego, los sindicatos plasmaron esto en los convenios colectivos de trabajo y construyeron cadenas de hoteles de turismo social, desarrollando incluso las ciudades balnearias, y aún hoy, en este país fragmentado e injusto siguen siendo una de las mayores expresiones de igualdad social".



Por eso, concluyó que "el peronismo sigue siendo el instrumento que garantiza el camino de la justicia social y las vacaciones pagas; son el mejor ejemplo".