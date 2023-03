Con cinco puntos en la misma cantidad de fechas en la Primera Nacional y todavía sin poder ganar de local, ha llevado a que Andrés Yllana, el entrenador de San Martín, tome la decisión que cambiar su estilo de juego para el partido del sábado (a las 19) ante el puntero Almirante Brown, en Concepción.

El Verdinegro viene de perder 1-0 la fecha pasada en el último minuto ante Morón y dejó puntos vitales en el camino, que se suman a los que tampoco pudo conseguir en el Hilario Sánchez, donde apenas sumo uno de seis.

- ¿Le encontraste el motivo por el cual cayeron ante Morón?

-Me quedé con bronca porque el equipo hizo un buen partido. A nivel defensivo no le crearon situaciones y fue trabado a tal punto de tener pocas opciones de gol. Morón no nos superó ni pasamos sobresaltos, incluso por momentos manejamos el partido, por eso da bronca la manera en que se nos va y es difícil analizar el final. De mi parte, no tengo nada para reprochar, el equipo cumplió y en la última jugada, un remate mordido entró y nos dejó sin nada.

-¿Una victoria y dos empates en cinco partidos va a provocar cambios?

-Fue un partido duro, friccionado, el equipo entendió cómo jugar y queda la bronca por la forma en que perdimos, pero ahora hay que mejorar, retocar y de local tenemos que jugar de otra manera y vamos a trabajar para eso. Tenemos 18 jugadores nuevos y hay que ir descubriéndolos, porque la forma el equipo ya la tiene al igual que el funcionamiento, pero para darle calidad hay que trabajar en los detalles.

-¿Cuáles son esos detalles?

-El equipo debe tener más llegada y mayor juego en el medio. Llegar con más gente al ataque. Sale bien del fondo, pero tiene que tener más juego en el medio para darle tiempo a que llegue más gente arriba y tener peso en el área rival.

-¿Sentís presiones y que tenés la obligación de ganar el sábado?

-Tenemos que empezar a ganar de local, donde los partidos fueron buenos, pero no se reflejaron en el resultado. Siempre tuvimos juego en los cinco partidos que llevamos, por eso hay mucho de positivo. No obstante, tengo que hacer un análisis más en frío y aguantarme las presiones porque entiendo que San Martín es un club con pretensiones y eso lleva a tener siempre la presión para ganar, lo sabemos y entendemos que la gente quiere ganar.

-¿Por dónde empezás el análisis?

-Tenemos que buscar el funcionamiento en los metros finales y juntar más gente, y tener más eficacia que es lo que nos está faltando. Para eso debemos tener más pases en el medio para darle tiempo a poner más gente arriba. Por eso ya está decidido, vamos a cambiar porque de local hay que jugar distinto y va a jugar el que mejor rendimiento tenga.

-¿Qué Brown sea el puntero representa una dificultad para desplegar el cambio que buscas?

-Brown es un equipo que viene bien, los resultados le dan confianza, tiene seguridad en su juego y posesión del balón. Por eso va a ser un partido difícil, pero a base de nuestro análisis veremos quienes juegan porque en este plantel todos van a tener oportunidad y va a depender de su actualidad y no de su nombre o trayectoria. El que rinda va a jugar.

-Si bien ganar en el objetivo inmediato, ¿tenés alguno más?

-La idea es estar dentro del reducido y estamos cerca. Queremos mantenernos ahí porque eso nos va a facilitar sostener una idea. Estoy convencido de que los resultados se nos van a dar y sobre todo va a ser de local.