Zárate y Andrada volvieron a entrenarse con normalidad y están listos para volver en Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

El delantero Mauro Zárate y el arquero Esteban Andrada entrenaron hoy a la par de sus compañeros y desarrollaron por primera vez una práctica completa desde que volvieron de sus respectivas lesiones, por lo que ya están disponibles para que el director técnico Miguel Ángel Russo los tenga en consideración con vistas al partido del próximo fin de semana ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la vigésima fecha de la Superliga.



El arquero padeció un esguince ligamentario en la rodilla derecha y el atacante un desgarro grado uno en el gemelo de la pierna derecha.



Como sucede habitualmente, los futbolistas que jugaron ante Atlético Tucumán (2-0) realizaron solamente tareas regenerativas, mientras que el resto efectuó una práctica de fútbol en espacios reducidos de la que formaron parte los mencionados Zárate y Andrada.



En tanto que para mañana es esperado en el horario de entrenamiento, a las 9, en el predio boquense de Ezeiza, el volante Nicolás Capaldo, que viene de consagrarse campeón y clasificarse a los Juegos Olímpicos con el seleccionado argentino sub 23.



El joven mediocampista fue considerado en su momento por Russo, junto al ya transferido Alexis Mac Allister, como "uno de los mejores refuerzos" para este año, luego de un mercado magro en cuanto a incorporaciones para el conjunto "xeneize".



Por eso, como además Russo considera a Zárate como su "nueve" preferido y a Andrada como el titular en el puesto pese a las buenas performances de su reemplazante, Marcos Díaz, que les de un lugar a todos ellos implicaría un movimiento importante de titulares en el primer equipo.



Andrada por Díaz y Zárate por Soldano parecerían ser las dos ecuaciones más sencillas de realizar para el entrenador boquense, pero el lugar para Capaldo ofrece varias alternativas, ya que en cualquier caso y siempre y cuando no sea el colombiano Jorman Campuzano, de gran actuación ante los tucumanos, quizá la mejor desde que está en el club, el que salga, obligará inevitablemente a un retoque táctico.



En principio el principal candidato a salir sería Eduardo Salvio, pasando a un 4-4-2 con Carlos Tevez y Zárate arriba y un medio campo integrado por Guillermo Fernández, Capaldo, Campuzano y Sebastián Villa. Si no es el "Toto", entonces todos los boletos son para "Pol", porque la tercera alternativa ya conduce al "Apache".